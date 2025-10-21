scorecardresearch
 

दिल्ली के प्रदूषण पर भिड़ीं BJP और AAP, मंत्री सिरसा ने लगाए गंभीर आरोप तो सौरभ भारद्वाज ने बताया 'अनपढ़'

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत गरमा गई है. मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि AAP पंजाब के किसानों को पराली जलाने के लिए उकसा रही है, ताकि दिल्ली की हवा और खराब हो और इसका ठीकरा किसानों और दिवाली पर फोड़ा जा सके.

दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के बाहर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक एंटी-स्मॉग गन पानी की बूंदों का छिड़काव करती हुई. (Photo: PTI)
दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर एक बार फिर सियासी टकराव तेज हो गया है. दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि AAP पंजाब के किसानों को जानबूझकर पराली जलाने के लिए उकसा रही है, ताकि दिल्ली की हवा और जहरीली बने.

सिरसा ने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता किसानों को चेहरा ढककर पराली जलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि उनकी पहचान न हो सके. सिरसा ने कहा, 'मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कैसे किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर कर रही है. किसान खुद नहीं जलाना चाहते, लेकिन उन्हें ऐसा करने को कहा जा रहा है.' सिरसा का कहना है कि AAP का मकसद दिल्ली के प्रदूषण के लिए किसानों को दोषी ठहराना और दिवाली को बदनाम करना है.

आम आदमी पार्टी पर हमला जारी रखते हुए सिरसा ने केजरीवाल पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'दिवाली पर पटाखों पर पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन दूसरी धार्मिक प्रथाओं पर खामोशी रहती है. जब बकरीद पर सड़कों पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, तब क्या केजरीवाल कुछ कहते हैं? ये लोग दिवाली को बदनाम करने में लगे हैं, औरंगजेब की तरह हिंदू परंपराओं पर हमला कर रहे हैं.'

'फेल रही केजरीवाल सरकार'

सिरसा ने आगे कहा कि केजरीवाल सरकार दस साल में प्रदूषण पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम रही है. उन्होंने कहा, 'अरविंद केजरीवाल ने दस साल पंजाब के किसानों को दोष देने में बिता दिए. अब जब हमने सिर्फ सात महीनों में दिल्ली की कई पुरानी समस्याओं पर काम शुरू किया है, तो वे बौखला गए हैं.'

सिरसा ने दिखाया डेटा

सिरसा ने अपने दावों को डेटा के साथ पेश किया. उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में दिवाली के बाद दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में क्या बदलाव हुए. सिरसा के अनुसार, 2023 में दिवाली के बाद AQI में 83 अंकों की वृद्धि हुई थी, 2024 में पटाखों पर बैन के बावजूद 32 अंकों की बढ़ोतरी हुई, लेकिन इस साल जब लोगों ने खुलकर दिवाली मनाई, तो वृद्धि सिर्फ 11 अंकों की रही. अब आंकड़े खुद क्या कह रहे हैं?

उन्होंने कहा कि ये आंकड़े साबित करते हैं कि दिवाली के पटाखे प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं हैं. सिरसा बोले, 'जो सरकार ऑड-ईवन, पटाखा बैन और अन्य प्रतिबंधों के बावजूद हवा साफ नहीं कर पाई, उसे दिल्लीवासियों की आस्था पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है.'

इसके साथ ही सिरसा ने मौजूदा प्रशासन की उपलब्धियां भी गिनाईं. उन्होंने बताया कि 27 लाख मीट्रिक टन कचरा हटाया गया है, हजारों इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं और कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) दोबारा शुरू किए गए हैं.

AAP ने किया पलटवार

वहीं AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने सिरसा के आरोपों पर पलटवार किया. सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'एक अनपढ़ कह रहा है पंजाब में पराली जलने से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ गया. जबकि पंजाब का AQI सिर्फ 156 है.'

TOPICS:

