दिल्ली ब्लास्ट: लाल किला मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक रहेगा बंद, धमाके की जांच तेज

दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम हुए धमाके ने पूरे शहर में चिंता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है. इसी बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने गुरुवार को घोषणा की कि लाल किला मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रखा जाएगा. यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है, क्योंकि इस इलाके में जांच एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन और सबूत जुटाने का काम कर रही हैं.

लाल किला मेट्रो स्टेशन रहेगा बंद

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक DMRC ने सुबह अपने आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा. लाल किले के पास हुए धमाके में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.

धमाके के बाद से यह इलाका रेड जोन में बदल गया है. पुलिस, स्पेशल सेल, फॉरेंसिक साइंस लैब की टीमें और बम निरोधक दस्ता लगातार मौके पर जांच में जुटे हुए हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी परिधि को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया है और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है.

धमाके के बाद लाल किला और उसके आसपास के इलाकों में उच्च स्तरीय सुरक्षा तैनात कर दी गई है. माना जा रहा है कि जांच को सुचारू रूप से और बिना किसी बाधा के चलाने के लिए मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद किया गया है. यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और जांच प्रक्रिया के लिए आवश्यक बताया जा रहा है.

DMRC ने यात्रियों को दी ये सलाह

लाल किला स्टेशन के बंद होने से पर्यटकों और रोजाना मेट्रो से यात्रा करने वाले यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो रही है, क्योंकि यह स्टेशन पुरानी दिल्ली, दरियागंज और चांदनी चौक से आने-जाने वालों के लिए महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करता है. DMRC ने यात्रियों को जामा मस्जिद, कश्मीरी गेट और लाल किला के पास के वैकल्पिक स्टेशनों का उपयोग करने की सलाह दी है.

दिल्ली पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है और संदिग्ध गतिविधियों की गहन पड़ताल की जा रही है. फिलहाल DMRC ने स्टेशन को कब खोला जाएगा, इस पर कोई समयसीमा नहीं बताई है. जांच पूरी होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा.

