दिल्ली में टी20 वर्ल्ड कप के 6 क्रिकेट मैच, इन रास्तों पर ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट, पढ़ लीजिए एडवाइजरी

दिल्ली पुलिस ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 मैचों के लिए अरुण जेटली स्टेडियम (फिरोजशाह कोटला) के आसपास ट्रैफिक पर पाबंदियां और डायवर्जन की जानकारी दी है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, दिल्ली में टी20 वर्ल्ड कप के 6 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे. जो 10 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 16 फरवरी, 18 फरवरी और 1 मार्च को खेले जाने हैं. इन दिनों ट्रैफिक में बहुत बदलाव और रोक लगाई जाएगी ताकि दर्शक आसानी से स्टेडियम आ-जा सकें और शहर में जाम न लगे.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि मैच वाले दिनों में सुबह 9 बजे से रात 11:30 बजे तक खास ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी. यह व्यवस्था अलग-अलग समय पर लागू होगी, क्योंकि मैच अलग-अलग समय पर शुरू होते हैं.

किन सड़कों पर कब जाने से बचें?

10 फरवरी, 16 फरवरी और 18 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक पाबंदियां रहेंगी.

13 फरवरी और 1 मार्च को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रोक रहेगी.

12 फरवरी को शाम 6 बजे से रात 11:30 बजे तक रोक रहेगी.

ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बहादुरशाह जफर मार्ग (आईटीओ चौक से दिल्ली गेट तक), असफ अली रोड (तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट तक) और राजघाट से जेएलएन मार्ग तक की सड़कों पर डायवर्जन किया जा सकता है. इन समय में इन रास्तों से गाड़ियां न चलाएं, क्योंकि यहां बहुत भीड़ होगी.

पार्किंग की जानकारी

स्टेडियम के पास पार्किंग बहुत कम होगी और सिर्फ वैध पार्किंग लेबल वाली गाड़ियों को ही पार्किंग की जगह मिलेगी. बिना लेबल वाली गाड़ियां नहीं लगेंगी.

कहां मिलेगी फ्री पार्किंग की सुविधा?

माता सुंदरी रोड

राजघाट पावर हाउस रोड

वेलोड्रोम रोड के नीचे

दर्शकों के लिए सलाह

दिल्ली पुलिस ने सभी से अपील की है कि मैच देखने जाने वाले लोग दिल्ली मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. इससे यात्रा आसान और बिना परेशानी के होगी.

स्टेडियम के सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन कौन से हैं?

दिल्ली गेट (गेट नंबर 4 और 5)

ITO (गेट नंबर 3 और 4)

ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि सभी लोग अपनी यात्रा पहले से प्लान करें. ट्रैफिक के बोर्ड और पुलिस के निर्देशों का पालन करें. इससे सबको आसानी होगी और मैच का मजा बिना किसी परेशानी के लिया जा सकेगा.



