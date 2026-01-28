scorecardresearch
 
दिल्ली में कल बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी... लागू रहेगा ट्रैफिक बैन और रूट डायवर्जन, इन रास्तों पर जाने से बचें

बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को लेकर गुरुवार को नई दिल्ली के कई इलाकों में यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे. ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और यात्रा की पूर्व योजना बनाने की सलाह दी है.

दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की. (Photo: PTI)
बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी और उससे जुड़े कार्यक्रमों के मद्देनजर गुरुवार को नई दिल्ली के कई इलाकों में यातायात प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू रहेंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध 29 जनवरी को दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक प्रभावी रहेंगे. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को सुचारु रूप से आयोजित करने के लिए राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन और विजय चौक आम यातायात के लिए बंद रहेंगे.

इस दौरान रफी मार्ग पर सुनेहरी मस्जिद गोलचक्कर से कृषि भवन गोलचक्कर तक और रायसीना रोड पर कृषि भवन गोलचक्कर से विजय चौक की ओर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. इसके अलावा, दारा शिकोह रोड गोलचक्कर, कृष्णा मेनन मार्ग गोलचक्कर और सुनेहरी मस्जिद गोलचक्कर से विजय चौक की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी. कर्तव्य पथ पर विजय चौक से सी-हेक्सागन तक का हिस्सा आम जनता के लिए बंद रहेगा.

यह भी पढ़ें: शक्तिबाण रेजिमेंट, भैरव बटालियन और कॉम्बैट गियर में सैनिक... कर्तव्य पथ पर पहली बार दिखीं ये झलकियां

सामान्य वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. इनमें रिंग रोड, वंदे मातरम् मार्ग, अरबिंदो मार्ग, मदरसा टी-पॉइंट, कमाल अतातुर्क मार्ग के जरिए सफदरजंग रोड, रानी झांसी रोड और मिंटो रोड शामिल हैं. ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक डीटीसी और अन्य शहर की बसों को भी उनके सामान्य मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा, ताकि दर्शकों की आवाजाही सुचारु रहे और यातायात जाम से बचा जा सके.

विजय चौक में हुई लाइटिंग देखने आने वाले लोगों के लिए शाम 7 बजे के बाद रफी मार्ग और सी-हेक्सागन के बीच वाटर चैनल्स के पीछे पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी. ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा की योजना पहले से बनाएं, प्रभावित मार्गों से बचें और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें. 

---- समाप्त ----
