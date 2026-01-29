scorecardresearch
 
दिल्ली: यमुनापार को सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी सौगात, 728 करोड़ की लागत से सुधरेंगी सड़कें

दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 728 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य सड़कों का पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जिससे यातायात और प्रदूषण नियंत्रण में सुधार होगा.

रेखा गुप्ता ने यमुनापार को 728 करोड़ की सौगात दी. (Photo/PTI)
दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 728 करोड़ की सौगात लेकर आई हैं. इसके तहत पूर्वी दिल्ली के विकास को नया आयाम मिलेगा, साथ ही सड़कों और बुनियादी ढांचे पर फोकस किया जाएगा,

सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में यमुनापार क्षेत्र विकास बोर्ड (Yamunapar Vikas Board) की अहम बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में पूर्वी दिल्ली और ट्रांस-यमुना क्षेत्र के लिए कुल 728 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.

इन योजनाओं का मकसद क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, यातायात व्यवस्था सुधारना और प्रदूषण की समस्या को कम करना है. ऐसे में यमुनापार विकास बोर्ड के चेयरमैन अरविंदर सिंह लवली ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है.

यह भी पढ़ें: विधानसभा में भावुक हुईं CM रेखा गुप्ता, कहा- मीम बनाकर मेरा मजाक उड़ाती है AAP

बोर्ड के चेयरमैन ने सीएम को कहा शुक्रिया

अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि ट्रांस-यमुना क्षेत्र की सड़कों की हालत लंबे समय से खराब रही है, जो न सिर्फ यातायात के लिए परेशानी का कारण बनती हैं, बल्कि धूल और वायु प्रदूषण को भी बढ़ावा देती हैं. उन्होंने कहा, 'हम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद करते हैं. आज लगभग 728 करोड़ रुपये मुख्य रूप से सड़क विकास और मरम्मत के लिए मंजूर किए गए हैं. इससे यमुनापार क्षेत्र की तस्वीर बदलने में मदद मिलेगी.'

सड़कों के विकास पर बड़ा निवेश 

बैठक में ये साफ किया गया कि मंजूर की गई राशि का बड़ा हिस्सा खराब और जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पर खर्च किया जाएगा. बेहतर सड़कों से न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि ट्रैफिक जाम और प्रदूषण पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: अरविंदर सिंह लवली बने विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, LG ने दिलाई शपथ, देखें

अगले साल शुरू होंगे बड़े प्रोजेक्ट

अरविंदर सिंह लवली ने ये भी जानकारी दी कि अगले साल पूर्वी दिल्ली में कई बड़े और अहम विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. इनमें सड़क नेटवर्क का विस्तार, ड्रेनेज सिस्टम का सुधार, सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ाना और पर्यावरणीय सुधार से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल होंगे.

हर क्षेत्र के संतुलित विकास पर मुख्यमंत्री का फोकस

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक के दौरान कहा कि सरकार चाहती है कि दिल्ली के हर क्षेत्र का संतुलित और समान विकास हो. यमुनापार जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना सरकार के एजेंडे का अहम हिस्सा है.

---- समाप्त ----
