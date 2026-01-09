scorecardresearch
 
विधानसभा में भावुक हुईं CM रेखा गुप्ता, कहा- मीम बनाकर मेरा मजाक उड़ाती है AAP

दिल्ली विधानसभा में भाषण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भावुक हो गईं और आम आदमी पार्टी पर मीम बनाकर उनका मजाक उड़ाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उनकी छोटी-सी भाषाई गलतियों, जैसे AQI को AIQ कहना या अंग्रेजों की जगह कांग्रेस कह देना, को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया जाता है, जिससे उन्हें गहरी तकलीफ होती है.

दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भावुक हो गईं. (File Photo: PTI)
दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को भाषण देते वक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भावुक हो गईं. उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि पार्टी की ओर से उन पर बनाए जा रहे मीम उन्हें आहत कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि उनसे गलती से जो शब्द निकल जाते हैं, आम आदमी पार्टी उनका मजाक उड़ाती है और इसे सोशल मीडिया पर मीम बनाकर फैलाया जाता है.

'मेरा मजाक उड़ाया जाता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है'

रेखा गुप्ता ने सदन में कहा, 'आम आदमी पार्टी को यह बात स्वीकार नहीं हो पा रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है.' उन्होंने कहा, 'उनके मन में यह सोच है कि एक महिला दिल्ली कैसे चला सकती है. अगर मेरे मुंह से कभी कोई शब्द गलत निकल जाता है तो उस पर तुरंत मीम बना दिया जाता है और मेरा मजाक उड़ाया जाता है. इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है.'

सीएम ने कहा, 'वो लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री AQI भी नहीं बोल पाती है. AQI को AIQ कहती है. अंग्रेजों की जगह मैंने गलती से कांग्रेस कह दिया था. उसका भी मजाक उड़ाते हैं.' रेखा गुप्ता ने इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी पर कड़ा निशाना साधा. 

सीएम ने AAP पर साधा निशाना

उन्होंने कहा, 'मुझसे तो गलती हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी तो जानबूझकर ऐसा करती थी.' रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे और न ही कोई सरकारी सुविधा लेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सब लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके सत्ता में आने वाली पार्टी ने जानबूझकर भ्रष्टाचार का 'शीशमहल' बना लिया.

आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को एक्स पर सीएम रेखा गुप्ता का एक वीडियो शेयर किया था. इसमें वह कहती नजर आ रही हैं कि 'मोदी जी ने सबकुछ दिया... आज बुलेट ट्रेन दिल्ली तक जा रही है...'

