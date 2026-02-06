दिल्ली में तापमान बढ़ने के आसार... क्या बारिश भी होगी? जानें मौसम का हाल

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मौसम काफी साफ बना हुआ है. दिन में तेज धूप निकल रही है, जिससे दोपहर का माहौल हल्का गर्म और आरामदायक महसूस हो रहा है. वहीं सतह और निचले स्तर पर हवाएं सामान्य से तेज चल रही हैं, जिसके कारण सुबह और रात के समय ठंड का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है.
स्काईमेट वेदर के अनुसार, सफदरजंग बेस स्टेशन पर कल अधिकतम तापमान 23.9°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है. खास बात यह है कि पिछले 4 दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है. 2 फरवरी को जहां अधिकतम तापमान 17.5°C था, वहीं 5 फरवरी को यह करीब 24°C तक पहुंच गया.
दिल्ली-एनसीआर में कोहरे का असर भी काफी कम हुआ है. आने वाले दिनों में रात के समय ठंडक बनी रहेगी और हल्की हवाएं ठिठुरन का अहसास कराएंगी. वहीं दिन में हवाएं चलेंगी. दोपहर का मौसम हल्का गर्म और आरामदायक महसूस होगा. बारिश की बात करें तो मध्य फरवरी ही नहीं बल्कि तीसरे हफ्ते तक भी दिल्ली में बारिश की संभावना बेहद कम है.
जानें आने वाले दिनों का मौसम
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 7 फरवरी 2026 को दिल्ली-NCR में आसमान साफ रहेगा. दिन में सतही हवाएं 15–25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी. सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है. अधिकतम तापमान 23°C से 25°C और न्यूनतम तापमान 09°C से 11°C के बीच रहने की संभावना है.
वहीं, 8 फरवरी 2026 को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. अधिकतम तापमान 22°C से 24°C और न्यूनतम तापमान 09°C से 11°C के बीच रहने की संभावना है. इसके बाद 9 फरवरी 2026 को भी आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं.