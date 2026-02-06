scorecardresearch
 
बर्फबारी के बाद लाखों पक्षियों से गुलजार हुई वुलर झील! देखें शानदार वीडियो

जम्मू-कश्मीर की वुलर झील में बर्फबारी के बाद लाखों प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लग गया है. ये काफी आकर्षक दिखाई दे रहे हैं. लोग इन अद्भुत नजारों का आनंद ले रहे हैं, वहीं जल्द ही यहां बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाने वाला है.

लाखों प्रवासी पक्षियों से वुलर झील के शानदार नजारे दिखाई दे रहे हैं. (Photo: ITG)
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का दौर कई इलाकों में जारी है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बर्फबारी की संभावना जताई है.  पर्यटक यहां बर्फ से ढकी वादियों का मजा लेने पहुंच रहे हैं. इसी बीच बर्फबारी के बाद प्रवासी पक्षियों के झुंड के शानदार नजारे भी देखने को मिल रहे हैं. बांदीपोरा में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेशवॉटर वुलर झील एक बार फिर सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का बड़ा ठिकाना बन गई है.

सेंट्रल एशिया, साइबेरिया और यूरोप से आए लाखों पक्षी यहां शरण लेते दिखाई दे रहे हैं. झील में इस समय कई प्रवासी प्रजातियां देखी जा रही हैं, जिनमें Great Egret, Little Egret, Northern Pintail, Common Teal, Mallard, Gadwall, Eurasian Wigeon, Common Pochard, Tufted Duck, Greylag Goose और Coot शामिल हैं

यह भी पढ़ें: यूपी-बिहार में कोहरा, पहाड़ों पर बारिश! 11 फरवरी तक IMD का अलर्ट जारी

Great Egret की बड़ी संख्या झील के स्वस्थ जल-पर्यावरण को दर्शाती है, क्योंकि यह प्रजाति साफ पानी में पनपने के लिए जानी जाती है.इन पक्षियों का मौसमी आगमन वुलर झील की इकोलॉजिकल अहमियत को और बढ़ा देता है. यही वजह है कि यह झील क्षेत्र के सबसे जरूरी शीतकालीन आवासों में गिनी जाती है.

इस बीच, वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (WUCMA) ने संरक्षण और जागरूकता के लिए कई पहलें शुरू की हैं. इनमें पेंटिंग प्रतियोगिताएं, बर्ड-वॉचिंग कार्यक्रम और जागरूकता शिविर शामिल हैं. यहां लोग पेंटिंग बनाते और पक्षियों को देखते हुए नजर आ रहे हैं.

WUCMA इस महीने की 9 से 14 तारीख तक बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल आयोजित कर रहा है. इसका मकसद झील की देखभाल, पर्यटन और स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है.

