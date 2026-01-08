scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली दंगा केस: गुलफिशा फातिमा सहित 4 आरोपी जेल से छूटे, भावुक लम्हे का वीडियो वायरल

साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद चार आरोपी बुधवार को जेल से रिहा हो गए. तिहाड़ और मंडोली जेल से बाहर निकलते ही परिजनों ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका इस्तकबाल किया.

Advertisement
X
जेल से बाहर आईं गुलफ़िशा फ़ातिमा (Photo: PTI)
जेल से बाहर आईं गुलफ़िशा फ़ातिमा (Photo: PTI)

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने बुधवार को साल 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और गुलफिशा फातिमा की रिहाई के आदेश जारी किए. सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को जमानत दिए जाने के बाद गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान और मीरान हैदर बुधवार रात तिहाड़ जेल से बाहर आए, जबकि मोहम्मद सलीम खान मंडोली जेल से रिहा हुए. 

gulfisha fatima
(Photo: PTI)

एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने आरोपियों द्वारा जमा किए गए 2-2 लाख रुपये के बेल बॉन्ड और स्थानीय जमानती दस्तावेजों को स्वीकार किया. दिल्ली पुलिस द्वारा दस्तावेजों के वेरिफिकेशन की वजह से इनकी रिहाई में एक दिन की देरी हुई. 

पांचवें आरोपी शादाब अहमद जमानत मिलने के बावजूद बॉन्ड भरने के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुए. 

gulfisha fatima
(Photo: PTI)

जेल के बाहर भावुक लम्हा

सम्बंधित ख़बरें

ये सरकारी नौकरी बिना किसी लिखित परीक्षा के होती है. (Photo: Pexels)
बिना परीक्षा वाली ये सरकारी नौकरियां... कोई एग्जाम नहीं, बस एक इंटरव्यू और नौकरी पक्की!
delhi DIRTY WATER, SICK RESIDENTS, SILENT SYSTEM:
गंदा पानी, बीमार लोग और खामोश सिस्टम... क्या कुंवर सिंह कॉलोनी दिल्ली का अगला भागीरथपुरा है?
दिल्ली में पार्किंग का अवैध धंधा कैसे फल-फूल रहा? देखें दस्तक
IMD warned cold wave.
उत्तर भारत में जमाने वाली ठंड तो साउथ में बारिश का अनुमान, IMD ने जारी किया अलर्ट
अतिक्रमण और बुलडोजर के बीच मजहब की दीवार, देखें B&W विश्लेषण

जेल से रिहा होने के बाद गुलफिशा फातिमा का उनके रिश्तेदारों ने फूलों की मालाओं और मिठाइयों के साथ स्वागत किया. लंबे वक्त बाद अपनों को देख घर वाले भावुक हो गए और उन्हें गले लगा लिया. जेल अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अदालती आदेश मिलने के कुछ घंटों के अंदर ही चारों आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए बाहर भेज दिया गया.

जमानत के साथ जुड़ी कड़ी शर्तें

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त 11 कड़ी शर्तें लागू की हैं. सभी आरोपियों को अपने पासपोर्ट सरेंडर करने होंगे और वे कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली (NCT) की सीमा से बाहर नहीं जा सकेंगे. वे इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और न ही किसी ऐसी संस्था की गतिविधियों में शामिल होंगे, जिसका संबंध इस एफआईआर से हो. शर्तों के उल्लंघन पर उनकी जमानत रद्द की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: शरजील इमाम-उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी? प्वाइंट्स में समझें

समानता के आधार पर नई याचिका

इन रिहाइयों के बीच एक अन्य आरोपी सलीम मलिक उर्फ मुन्ना ने कोर्ट में नई जमानत याचिका दायर की है. उन्होंने दलील दी है कि उन पर मोहम्मद सलीम खान जैसे ही आरोप हैं और वह भी चांद बाग विरोध प्रदर्शन स्थल से जुड़ा एक स्थानीय ऑपरेटर मात्र थे. इसी आधार पर उन्होंने समानता (Parity) की मांग करते हुए जमानत मांगी है. बता दें कि अभी भी इस मामले से जुड़े उमर खालिद और शरजील इमाम सहित सात आरोपी जेल में हैं.

(PTI के इनपुट के साथ)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement