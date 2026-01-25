scorecardresearch
 
झमाझम बारिश और बर्फीली हवाओं का असर, दिल्ली वालों ने 3 महीने बाद ली साफ हवा में सांस

दिल्ली में रविवार को हुई बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 9 बजे AQI 150 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है. पिछले दिनों प्रदूषण स्तर ज्यादा था, लेकिन बारिश के कारण हवा साफ हुई है.

दिल्ली में एक्यूआई लेवल में सुधार दर्ज किया गया (Photo/PTI) 
देश की राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद आबोहवा बदल गई है. रविवार (25 जनवरी) को दिल्ली की एयर क्वालिटी में काफी सुधार देखने को मिला. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, सुबह 9 बजे AQI 150 रहा, जो 'मध्यम' कैटेगरी में आता है.

रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 0.9 डिग्री कम है. इससे पहले शनिवार को साढ़े तीन महीने से ज्यादा वक्त के बाद प्रदूषण का स्तर 'मध्यम' कैटेगरी में आया है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि दिल्ली में रात का तापमान भी मौसमी औसत से कम रहा, जबकि सुबह 8:30 बजे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 प्रतिशत दर्ज की गई.

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों का तापमान

IMD के अनुसार, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस, पालम में 4.5 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 5.8 डिग्री सेल्सियस, रिज में 6.1 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

हवा चलने और कोहरे की आशंका

मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. सतह पर 15 से 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और रात में कोहरा होने की भी संभावना है. जबकि अधिकतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

AQI के बारे में बात करें तो शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा' माना जाता है. अगर AQI 51 से 100 तक हो, तो ये 'संतोषजनक' और 101 से 200 तक हो तो ये 'मध्यम' होती है. 201 से 300 तक एक्यूआई को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 तक को 'गंभीर' माना जाता है. 

