बारिश के बाद भी नहीं सुधरे हालात, Delhi में हवा और पानी दोनों दूषित, लोग बोले- अब बस

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है. मंगलवार को हुई बारिश के बाद भी हवा की गुणवत्ता में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला. बुधवार को दिल्ली की सड़कों पर धुंध साफ नजर आई और वातावरण में भारी प्रदूषण का असर दिखाई दिया.

इसी बीच दिल्ली की यमुना नदी की भी प्रदूषण से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं. दक्षिणी दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर यमुना नदी में बड़ी मात्रा में सफेद रंग का झाग दिखाई दिया. नदी का पानी प्रदूषित नजर आया, जिससे यमुना की हालत पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.

बारिश के बाद भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब

कालिंदी कुंज घाट का एक किनारा दिल्ली की ओर है जबकि दूसरा किनारा उत्तर प्रदेश के नोएडा की तरफ पड़ता है. बुधवार को यमुना में झाग के साथ-साथ हवा में धुंध भी साफ दिखाई दी. दिल्ली की तरफ से नोएडा की ओर देखने पर ऊंची इमारतें धुंध के कारण कम नजर आईं. कई इमारतें पूरी तरह धुंध में ढकी दिखाई दीं.

मौके से सामने आई तस्वीरें यह साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि बारिश के बाद भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं हुआ है. यमुना नदी में झाग और हवा में फैली धुंध ने हालात की गंभीरता को उजागर किया है. सड़क पर चलने वाले लोगों और वाहन चालकों को भी कम दृश्यता का सामना करना पड़ा.

यमुना नदी में झाग और हवा में धुंध

दिल्ली में बुधवार को भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी रही. यमुना के प्रदूषित पानी और हवा में फैली धुंध ने राजधानी और आसपास के इलाकों में पर्यावरण से जुड़ी चिंता को और बढ़ा दिया है. कालिंदी कुंज इलाके की तस्वीरें मौजूदा हालात की तस्दीक कर रही हैं, जहां पानी और हवा दोनों पर प्रदूषण का साफ असर नजर आ रहा है.

