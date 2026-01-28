scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बारिश के बाद भी नहीं सुधरे हालात, Delhi में हवा और पानी दोनों दूषित, लोग बोले- अब बस

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है. कालिंदी कुंज घाट पर यमुना नदी में सफेद झाग दिखाई दिया है. धुंध के कारण दिल्ली से नोएडा की ओर मौजूद इमारतें साफ नजर नहीं आ रहीं. मंगलवार को हुई बारिश के बावजूद हालात में सुधार नहीं हुआ है.

Advertisement
X
दिल्ली में प्रदूषण का कहर (Photo: Ashutosh Kumar/ITG)
दिल्ली में प्रदूषण का कहर (Photo: Ashutosh Kumar/ITG)

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है. मंगलवार को हुई बारिश के बाद भी हवा की गुणवत्ता में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला. बुधवार को दिल्ली की सड़कों पर धुंध साफ नजर आई और वातावरण में भारी प्रदूषण का असर दिखाई दिया.

इसी बीच दिल्ली की यमुना नदी की भी प्रदूषण से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं. दक्षिणी दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर यमुना नदी में बड़ी मात्रा में सफेद रंग का झाग दिखाई दिया. नदी का पानी प्रदूषित नजर आया, जिससे यमुना की हालत पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.

बारिश के बाद भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब 

सम्बंधित ख़बरें

Understanding air pollution and AQI data in Delhi NCR during 2025
दिल्ली में प्रदूषण पर क्या बोले पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव?
दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार
Mistakes in smog tower promotion in Connaught Place
दिल्ली में प्रदूषण पर कांग्रेस नेता का AAP पर वार
Delhi pollution increase environmental minister manjinder singh sirsa statement
दिल्ली में प्रदूषण से कब मिलेगी राहत? क्या बोले पर्यावरण मंत्री
Delhi is engulfed in severe pollution causing deadly risks to residents
दिल्ली में प्रदूषण से जानलेवा खतरा, हालात गंभीर, Video

कालिंदी कुंज घाट का एक किनारा दिल्ली की ओर है जबकि दूसरा किनारा उत्तर प्रदेश के नोएडा की तरफ पड़ता है. बुधवार को यमुना में झाग के साथ-साथ हवा में धुंध भी साफ दिखाई दी. दिल्ली की तरफ से नोएडा की ओर देखने पर ऊंची इमारतें धुंध के कारण कम नजर आईं. कई इमारतें पूरी तरह धुंध में ढकी दिखाई दीं.

मौके से सामने आई तस्वीरें यह साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि बारिश के बाद भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं हुआ है. यमुना नदी में झाग और हवा में फैली धुंध ने हालात की गंभीरता को उजागर किया है. सड़क पर चलने वाले लोगों और वाहन चालकों को भी कम दृश्यता का सामना करना पड़ा.

Advertisement

यमुना नदी में झाग और हवा में धुंध

दिल्ली में बुधवार को भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी रही. यमुना के प्रदूषित पानी और हवा में फैली धुंध ने राजधानी और आसपास के इलाकों में पर्यावरण से जुड़ी चिंता को और बढ़ा दिया है. कालिंदी कुंज इलाके की तस्वीरें मौजूदा हालात की तस्दीक कर रही हैं, जहां पानी और हवा दोनों पर प्रदूषण का साफ असर नजर आ रहा है.

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement