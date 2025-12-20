scorecardresearch
 
'दिल्ली में 3 दिन में 1358 वाहनों के चालान काटे, EV रजिस्ट्रेशन भी 1 लाख पार...', पॉल्यूशन पर बोले मंत्री पंकज सिंह

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर विपक्ष के आरोपों पर दिल्ली सरकार ने पलटवार किया है. ट्रांसपोर्ट मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़ों के जरिए आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को घेरा और कहा कि मौजूदा सरकार लॉन्ग टर्म प्लान के साथ प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठा रही है.

दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह. (File Photo: Screengrab)
दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि इलेक्ट्रिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सख्त इंफोर्समेंट के जरिए प्रदूषण घटाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है. आने वाले समय में EV पॉलिसी बड़ा बदलाव लाएगी.

दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि प्रदूषण को लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, उसके जवाब में हम आंकड़े रखना चाहते हैं. पंकज सिंह ने कहा कि जब पिछले साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब दिल्ली में केवल 80 हजार इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर हुए थे. लेकिन मौजूदा सरकार के आने के बाद यह आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा हो चुका है.

EV रजिस्ट्रेशन बढ़ने की वजह बताई

ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो रियायत और सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली. इसी वजह से EV को बढ़ावा नहीं मिल सका. उन्होंने कहा कि अब सरकार जनता के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा.

पंकज सिंह ने कहा कि EV पॉलिसी आने के बाद लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आने के लिए जागरूक किया जाएगा और यह पॉलिसी पूरी तरह जनता के हित में बनाई जाएगी.

इलेक्ट्रिक बसों पर सरकार का फोकस

उन्होंने बताया कि दिल्ली में अब तक 3518 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जा चुकी हैं. सरकार का लक्ष्य है कि नवंबर 2026 तक यह संख्या 7 हजार तक पहुंचाई जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने प्रदूषण खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए.

चालान, PUC और बॉर्डर पर सख्ती

पंकज सिंह ने कहा कि सरकार लॉन्ग टर्म प्लान में विश्वास करती है और उसी दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि एक लाख से ज्यादा लोगों ने PUC रजिस्ट्रेशन कराया है.

दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर DTC स्टाफ और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. पिछले तीन दिनों में अब तक करीब 1358 गाड़ियों के चालान काटे गए हैं. बॉर्डर एरिया में भी इंफोर्समेंट टीम तैनात है और लगातार चेकिंग की जा रही है.

'रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ' पर सवाल

ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा लागू की गई 'रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ' योजना से प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई थी. उन्होंने कहा कि अब EV पॉलिसी के जरिए स्थायी समाधान की दिशा में काम किया जाएगा.

अस्पतालों को निर्देश, ट्रांसपोर्ट प्रदूषण पर फोकस

पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों का इलाज तुरंत और बेहतर तरीके से किया जाए. उन्होंने बताया कि दिल्ली में कुल प्रदूषण का करीब 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है और सरकार का लक्ष्य इसे जल्द खत्म करना है.

केजरीवाल पर हमला

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंकज सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि केजरीवाल खुद दिल्ली छोड़कर पंजाब के शीशमहल में रह रहे हैं तो आखिर वे किस अधिकार के साथ दिल्ली पर सवाल उठा रहे हैं. 

ट्रैफिक मैनेजमेंट और मेट्रो पर भी काम

ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा कि सरकार ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी लगातार काम कर रही है. दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज की शुरुआत हो चुकी है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मजबूत किया जाएगा.

