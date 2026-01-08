ठंड से कांपी देश की राजधानी, दिल्ली में एक महीने का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड

दिल्ली में ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है. राजधानी में इन दिनों कड़ाके की सर्दी और कई जगहों पर कोहरे का असर देखा जा सकता है. विजिबिलिटी पर पिछले कुछ दिनों से भले ही बड़ा असर न दिखा हो, लेकिन ठिठुरन लगातार तेज होती जा रही है. स्काईमेट वेदर के मुताबिक, 8 जनवरी 2026 की सुबह तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है.

सफदरजंग बेस स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले दिन के न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस से करीब 3 डिग्री कम है. 5 दिसंबर 2025 के बाद यह सबसे कम तापमान है. इससे पहले पिछले साल दिसंबर 2025 में दिल्ली में तीन बार तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया था.

दिल्ली में 1 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री, 4 दिसंबर को 5.6 डिग्री और 5 दिसंबर को भी 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. लेकिन 2026 में अब तक का सबसे ठंडा दिन 8 जनवरी को साबित हुआ है. दिल्ली एयरपोर्ट स्थित पालम वेधशाला में आज न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पहाड़ों पर शून्य से नीचे पारा, नॉर्थ इंडिया में शीतलहर का कहर, जानें वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम

इसके अलावा जाफरपुर, अयानगर और रिज क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा. आने वाले दिनों में भी यहां ठंड से राहत की संभावना नहीं है. सुबह और रात के समय ठंड का असर और अधिक महसूस किया जा सकता है. गिरते तापमान के चलते लोगों को सर्द हवाओं और ठंडे मौसम से सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

आनें वाले दिनों में कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन, इन इलाकों में बदलेगा मौसम! बारिश का भी अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली‑एनसीआर में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है. 9 जनवरी 2026 को दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है, हालांकि सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा छा सकता है. वहीं, 10 और 11 जनवरी को भी आसमान साफ रहने का अनुमान है. इस दौरान कुछ जगहों पर हल्का से मध्यम कोहरा बना रह सकता है. न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.

