घने कोहरे के साथ हुई दिल्ली-NCR की सुबह, आगरा से हिंडन तक एयरपोर्ट के पास जीरो विजिबिलिटी

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार (2 फरवरी) की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई. तड़के सुबह दिल्ली-एनसीआर पर धुंध की चादर छाई नजर आई. उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में धुंध फैली है, लेकिन एनसीआर सबसे ज्यादा प्रभावित है.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर क्षेत्रों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है. इसकी वजह से यातायात प्रभावित होने की आशंका है. आगे कुछ घंटों में विजिबिलिटी और भी खराब होने की संभावना है.

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में सुबह आसमान में बादल छाए रहेंगे. शहर के कई इलाकों में हल्की धुंध रहेगी और कुछ छिटपुट इलाकों में मध्यम कोहरा देखने को मिलेगा.

कई राज्यों में बारिश की आशंका

दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में 3 फरवरी तक सुबह और रात के समय घना कोहरा जारी रहेगा. इन राज्यों में हल्की बारिश की भी आशंका है.

कई एयरपोर्ट्स पर विजिबिलिटी जीरो

देश के कई एयरपोर्ट्स पर भी आज विजिबिलिटी जीरो दर्ज की गई. इनमें सरसवा (उत्तर प्रदेश), आगरा (उत्तर प्रदेश), बरेली (उत्तर प्रदेश), हिंडन (उत्तर प्रदेश) से लेकर भटिंडा (पंजाब) तक शामिल हैं.

दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने घने कोहरे वाले कई इलाकों में ऑरेंज से रेड अलर्ट जारी किया है. दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 2 से 3 घंटों के लिए अलर्ट जारी है.



