scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घने कोहरे के साथ हुई दिल्ली-NCR की सुबह, आगरा से हिंडन तक एयरपोर्ट के पास जीरो विजिबिलिटी

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार तड़के घना कोहरा छाया है जिससे विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई. मौसम विभाग ने आगे कुछ घंटों में और खराब विजिबिलिटी की संभावना जताई है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकती है.

Advertisement
X
दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा छाया. (Photo/ITG)
दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा छाया. (Photo/ITG)

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार (2 फरवरी) की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई. तड़के सुबह दिल्ली-एनसीआर पर धुंध की चादर छाई नजर आई. उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में धुंध फैली है, लेकिन एनसीआर सबसे ज्यादा प्रभावित है.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर क्षेत्रों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है. इसकी वजह से यातायात प्रभावित होने की आशंका है. आगे कुछ घंटों में विजिबिलिटी और भी खराब होने की संभावना है.

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में सुबह आसमान में बादल छाए रहेंगे. शहर के कई इलाकों में हल्की धुंध रहेगी और कुछ छिटपुट इलाकों में मध्यम कोहरा देखने को मिलेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Madhya Pradesh Farmers Weather Alert
गिरे ओले... अचानक आया आंधी-तूफान, किसानों की मेहनत मिट्टी! गेहूं-अफीम की फसल पर असर
Delhi NCR Weather
दिल्ली में बूंदाबांदी! यूपी-राजस्थान समेत कई राज्यों में होगी बारिश... मौसम विभाग का अलर्ट
Kedarnath snowfall video
केदारनाथ में बर्फबारी शुरू... 10 दिन से बिगड़ा मौसम, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट
rajdhani express
कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार! दुरंतो-राजधानी सहित दर्जनों ट्रेनें कई घंटे लेट
Delhi Rain
बारिश से दिल्ली-NCR में बढ़ी सर्दी, कोहरे के चलते देरी से चल रहीं 16 ट्रेनें

यह भी पढ़ें: 2 फरवरी को कैसा रहेगा आपके शहर में मौसम? यहां करें चेक

कई राज्यों में बारिश की आशंका

दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में 3 फरवरी तक सुबह और रात के समय घना कोहरा जारी रहेगा. इन राज्यों में हल्की बारिश की भी आशंका है.

Advertisement

कई एयरपोर्ट्स पर विजिबिलिटी जीरो

देश के कई एयरपोर्ट्स पर भी आज विजिबिलिटी जीरो दर्ज की गई. इनमें सरसवा (उत्तर प्रदेश), आगरा (उत्तर प्रदेश), बरेली (उत्तर प्रदेश), हिंडन (उत्तर प्रदेश) से लेकर भटिंडा (पंजाब) तक शामिल हैं.

दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने घने कोहरे वाले कई इलाकों में ऑरेंज से रेड अलर्ट जारी किया है. दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 2 से 3 घंटों के लिए अलर्ट जारी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement