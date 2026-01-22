दिल्ली-NCR में सुधरी आबोहवा, GRAP-3 खत्म... कंस्ट्रक्शन समेत इन चीजों से हटा बैन

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कम होता दिख रहा है. ऐसे में कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी इंप्रवूमेंट (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर से GRAP-3 (Graded Respone Action Plan-3) की पाबंदियां हटा दी हैं. CAQM के आदेश के मुताबिक, अब दिल्ली का मौसम ठीक है और यहां के AQI में भी सुधार हो रहा है.
CAQM को AQI रीडिंग में सुधार दिखा और इसी वजह से कमीशन ने GRAP-3 की पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया है. ऐसे में अब लोगों को आवाजाही, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक्टिविटीज़ और दूसरे कंट्रोल वाले कामों के लिए अस्थायी तौर पर राहत मिली है.
CAQM ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए बताया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली-NCR में AQI 'एवरेज' से 'खराब' कैटेगरी में रहने की संभावना है. कमीशन ने अपने आदेश में कहा, 'इसलिए सब-कमेटी ने GRAP (21.11.2025 को संशोधित) के शेड्यूल के स्टेज-III ('गंभीर' वायु गुणवत्ता) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए 16.01.2026 के अपने आदेशों को तुरंत रद्द करने का फैसला किया है.'
जब हवा की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, तब प्रदूषण कम करने के लिए GRAP-3 की पाबंदियां लगाई जाती हैं.
GRAP-3 के तहत लगाई जाने वाली पाबंदियां
जब हवा की क्वालिटी "बहुत खराब" कैटेगरी (AQI 301–400) में पहुंच जाती है, तब प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए GRAP-2 लागू किया जाता है.
GRAP-1 तब लागू किया जाता है जब हवा की क्वालिटी खराब कैटेगरी (AQI 201–300) में चली जाती है. GRAP-1 की पाबंदियां GRAP-1 से मिलती-जुलती ही होती हैं. इसके तहत खाने-पीने की जगहों पर लकड़ी या कोयला जलाने से बचने का निर्देश भी दिया जाता है ताकि प्रदूषण ना फैले.