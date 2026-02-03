दिल्ली: सड़क पर गिरकर तड़पता रहा शख्स, मदद की बजाय फोन चुराकर भागे स्कूटी सवार- VIDEO

दिल्ली से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां सुबह एक शख्स अचानक जमीन पर गिर जाता है. शख्स को गिरा देखकर स्कूटी सवार दो युवक उसके पास पहुंचे और मदद करने के बजाय उसका मोबाइल चुराकर चले गए. इसके कुछ देर बाद फिर दोनों लौटकर आते हैं और उसके जेब की तलाशी लेते हैं. जब दोनों को कुछ नहीं मिलता और सीसीटीवी पर उनकी नजर पड़ती है तो दोनों फरार हो जाते हैं. वहीं समय पर इलाज के लिए मदद नहीं मिलने से शख्स की मौत हो गई.

और पढ़ें

वीडियो देख पिघल जाएगा दिल

इस घटना ने राजधानी में मानवता को लेकर फिर बहस छेड़ दी है. दरअसल दिल्ली के रनहोला थाना क्षेत्र के विकास नगर इलाके में शनिवार की सुबह 4 बजे के बाद एक शख्स अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिरता है और तड़पने लगता है. इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है.

यह भी पढ़ें: बच्चे को गोद में लेकर इंटरव्यू देने पहुंची महिला, रिक्रूटर की इंसानियत ने जीता दिल

सीसीटीवी देखने में ऐसा लग रहा है जैसे शख्स को दिल का दौरा पड़ा हो या मिर्गी का. अचानक जब शख्स बेसुध होकर जमीन पर पड़ा था, तभी स्कूटी सवार 2 लोग आते हैं और स्कूटी पर पीछे बैठा एक लड़का उतरता है. इसके बाद शख्स का मोबाइल उठाकर चलता बनता है. लड़के को लगता है कि शख्स नशे में है.

Advertisement

तड़पकर शख्स की हुई मौत

युवक फिर से वापस आता है. इसके बाद जमीन पर पड़े शख्स की जेब की तलाशी लेने लगता है और जब उसे जेब में शायद कुछ मिला नहीं तो वह जाने लगता है. अचानक उसकी नज़र वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ जाती है. तभी वो मौके से फरार हो जाते हैं. लेकिन कई घंटों तक शख्स वहां पड़ा तड़पता रहा. जिससे उसकी मौत हो गई.

सुबह करीब 8 बजे के बाद जब इलाके के लोग एकत्रित होना शुरू हुए तो इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई. तब जाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है.



---- समाप्त ----