दिल्ली वालों की बल्ले-बल्ले! अब होली और दीवाली पर मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, PNG वालों को भी राहत

दिल्ली सरकार ने राजधानी के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर होली और दीवाली के मौके पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का फैसला किया है. इस योजना के लिए दिल्ली कैबिनेट ने 242 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है.

सरकार के अनुसार इस योजना का लाभ राशन कार्ड धारकों को मिलेगा. लाभार्थियों के बैंक खातों में गैस सिलेंडर की राशि सीधे DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी. प्रति सिलेंडर 853 रुपये की राशि तय की गई है. यह राशि होली और दीवाली के अवसर पर अलग अलग भेजी जाएगी, ताकि त्योहारों के समय परिवारों को राहत मिल सके.

त्योहारों से पहले दिल्ली सरकार का तोहफा

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ सिर्फ एलपीजी सिलेंडर उपयोग करने वालों तक सीमित नहीं रहेगा. जो उपभोक्ता पाइपलाइन गैस का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें भी 853 रुपये की समान राशि DBT के जरिए दी जाएगी. सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सभी जरूरतमंद परिवारों को समान राहत देना है.

कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि यह फैसला चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में एक और कदम है. सरकार का दावा है कि त्योहारों के समय गैस सिलेंडर की कीमतें आम लोगों के बजट पर असर डालती हैं. ऐसे में मुफ्त सिलेंडर या उसकी राशि सीधे खाते में भेजकर परिवारों को आर्थिक सहारा दिया जाएगा.

होली और दीवाली की रसोई होगी आसान

दिल्ली सरकार ने इस फैसले पर राजधानी के परिवारों को बधाई दी है और कहा है कि आगे भी जनहित से जुड़ी योजनाएं लाई जाती रहेंगी. सरकार का मानना है कि इस योजना से लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और त्योहारों की खुशियां बढ़ेंगी.

