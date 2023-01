दिल्ली में ठंड-कोहरे का डबल अटैक, 15 जनवरी तक स्कूल बंद, मौसम विभाग का रेड अलर्ट!

Delhi Winters, IMD Weather Update:पूरे उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठंड का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. दिल्ली-एनसीआर घने कोहरे की आगोश में है. सड़क से लेकर आसमान तक कोहरे की धुंध में विजिबिलिटी बेहद कम है. जिसका असर सड़क यातायात से लेकर रेल सेवा और फ्लाइट्स पर भी देखने को मिल रहा है. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर करीब 30 विमानों की उड़ान पर असर पड़ा है. वहीं, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत विभिन्न राज्यों से आने-जाने वाली उत्तर रेलवे की दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, तापमान में कमी से ठिठुरन बढ़ने और कोहरे की आशंका को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज यानी 9 जनवरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. ठंड के सितम के बीच दिल्ली-यूपी समेत ज्य़ादातर जगहों पर 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है.

#WATCH | Thick layer of fog covers the national capital this morning lowering visibility. Visuals from South Moti Bagh, Delhi pic.twitter.com/6cTn2QSP0T