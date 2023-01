Fog Effect: आसमान से जमीन तक कोहरे का असर! देर से चल रहीं दर्जनों ट्रेनें, दिल्ली में 25 फ्लाइट्स लेट

Dense Fog in North India: पूरा उत्तर भारत ठंड और घने कोहरे की चपेट में है. दिल्ली-एनसीआर में आज, 9 जनवरी को विजिबिलिटी बेहद कम है. राष्ट्रीय राजधानी घने कोहरे की आगोश में है. कोहरे से यातायात प्रभावित हो रहा है. एक तरफ सड़कों पर जहां गाड़ियां रेंग रही हैं तो वहीं ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ी है. कई शहरों में तो विजिबिलिटी शून्य हो गई है.

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आसमान से जमीन तक कोहरे का असर दिखाई दे रहा है. कोहरे की चादर की वजह से सड़कों पर गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा है. दिन चढ़ने के साथ भी उत्तर भारत के राज्यों में कोहरे (Fog) का सितम कम होता नहीं दिख रहा है. जिसकी वजह से कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से कई घंटे देर से चल रही हैं. दिल्ली और पंजाब से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक में घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिल रहा है.

राष्ट्रीय राजधानी में विजिबिलिटी (Low Visibility) कम होने के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट (IGI Delhi Airport) पर आज, 9 जनवरी 2023 की सुबह 9 बजे तक के अपडेट के मुताबिक करीब 25 उड़ानें लेट हैं. जबकि दिल्ली आने-जाने वाली उत्तर रेलवे (Northern Railway) की 29 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं. बता दें कि आज सुबह करीब साढ़े पांच बजे दिल्ली के सफदरजंग और पालम में 25 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है.

कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे में गुम दिल्ली-एनसीआर, जीरो विजिबिलिटी में गाड़ियों के इंडिकेटर भी बेदम!



Delhi | Flights delayed due to severe fog & cold in the national capital. Visuals from Delhi Airport.



Visibility is very low at the airport and the weather here is very cold, say passengers at Delhi airport pic.twitter.com/9gYQVVqZK0