Delhi Weather: कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे में गुम दिल्ली-एनसीआर, कम विजिबिलिटी में गाड़ियों के इंडिकेटर भी बेदम!

Cold in Delhi-NCR: दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण ठंड की चपेट में है. देश की राजधानी में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. घर के अंदर जहां लोगों की कंपकपी छूट रही है तो वहीं बाहर शीतलहर और कोहरे ने हालत खराब कर रखी है. ठिठुरन वाली ठंड के बीच दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्य घने कोहरे की चादर में लिपटे हैं. राष्ट्रीय राजधानी और आस-पास के इलाके घने कोहरे में गुम हैं. सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियों के इंडिकेटर भी दिखाई देने मुश्किल हो रहे हैं.

Dense fog engulfs Delhi this morning, leading to reduced visibility. Visuals from Barapullah area (top 2) and Dhaula Kuan. pic.twitter.com/yaIELij6RE

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, सुबह 5.30 बजे पंजाब के बठिंडा, यूपी के आगरा, बरेली और लखनऊ में जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई. वहीं, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई इलाकों में भी जीरो दृश्यता रही. इसके अलावा अमृतसर में विजिबिलिटी 25 मीटर रिकॉर्ड की गई. वहीं, दिल्ली के सफदरजंग और पालम में 25 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई.

Delhi | Dense fog engulfs the national capital this morning, leading to reduced visibility. Visuals from ITO. pic.twitter.com/b08uGZ5cMm

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रचंड ठंड और कोहरे से आज (सोमवार), 9 जनवरी को भी राहत मिलने की संभावना नहीं है. IMD ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज, 9 जनवरी 2023 के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ठंड और कोहरे की डबल मार झेल रही दिल्ली में विजिबिलिटी कम होने से उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है. वहीं, ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं.

As per Satellite imagery and available visibility data fog layer extended from Punjab and adjoining northwest Rajasthan to Bihar across Haryana, Chandigarh & Delhi and Uttar Pradesh: India Meteorological Department pic.twitter.com/HBMawZ9ofi