CJP प्रोटेस्ट से पहले छावनी में बदली दिल्ली... 38 ट्रेनें कैंसिल-मेट्रो स्टेशन बंद, विपक्षी सांसद भी 5 बजे जुटेंगे

दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन प्रस्तावित है और इससे पहले राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से मना कर दिया है. पुलिस ने 57 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद करने का अनुरोध किया है, रेलवे के 5,000 से ज्यादा यात्री अपनी ट्रेन नहीं पकड़ सके और चिल्ला बॉर्डर पर BSF तैनात है. दूसरी ओर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग के खिलाफ सक्रिय हैं और राष्ट्रपति से मिलने की तैयारी में हैं.

अनुमति क्यों नहीं मिली? पुलिस के मुताबिक CJP का आवेदन 7 अक्टूबर को मिला, जबकि कार्यक्रम 10 अक्टूबर को होना है. यानी आवेदन देने की तय समयसीमा का पालन नहीं हुआ. पुलिस ने पहले हुए प्रदर्शनों में नियमों के कथित उल्लंघन को भी फैसले की वजह बताया है. नई दिल्ली इलाके में BNSS की धारा 163 लागू है. पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को पत्र लिखा है. इसमें 57 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद करने का अनुरोध किया गया है. प्रस्ताव है कि यह व्यवस्था 9 अक्टूबर की रात 9 बजे से लागू हो और 10 अक्टूबर को हालात सामान्य होने तक जारी रहे. DMRC का अंतिम फैसला आना बाकी है, इसलिए मेट्रो पर असर को लेकर आधिकारिक अपडेट का इंतजार है.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रास्तों पर लगी पाबंदियों की वजह से 5,000 से ज्यादा यात्री अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाए. नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन आने वाली कुछ ट्रेनें रद्द होने की जानकारी भी सामने आई है.

राजनीतिक हलचल भी तेज है. इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग के खिलाफ अपना विरोध और आगे की रणनीति तय करने में लगे हैं. विपक्षी दलों के 10 से ज्यादा नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की तैयारी में हैं. इनमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव समेत कुछ नेताओं के नाम सामने आए हैं.

चिल्ला बॉर्डर पर दिल्ली और नोएडा पुलिस के साथ BSF के जवान तैनात किए गए हैं. रात 9 बजे से बॉर्डर सील करने की तैयारी की जानकारी भी मिली है.