दिल्ली: सिगरेट जलाने के विवाद में 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के जेजे बंधु कैंप में 27 तारीख की रात लगभग 11-12 बजे काली मंदिर के सामने करण नाम के 22 साल के युवक के हत्या हो गई. करण इस कैंप में अपनी बहन के घर आया था और उसके जीजा का कहना है कि वह सामान लेने के लिए मंदिर के पास गया था. वहां पर पहले से तीन चार लड़के खड़े थे जिनके साथ उसका झगड़ा हुआ और उन्हीं लड़कों ने करण के गर्दन पर चाकू से वार कर दिया. जख्म इतना गहरा था कि झगड़े के बाद करण खून से लथपथ भागता हुआ अपनी बहन के घर में आया. यहां पर परिजन उसे लेकर पास के पॉजिटिव हॉस्पिटल गए. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस झगड़े का एक दूसरा पहलू भी है. इस पूरे झगड़े में जिस लड़के पर चाकू मारने का आरोप लगा है उसका नाम आकाश है. ऐसे में आकाश की बहन का दावा अलग ही है. उसका कहना है कि करण कुछ लड़कों के साथ यहां मंदिर के सामने आया और आकाश से सिगरेट जलाने के लिए बोला, आकाश ने जब मना कर दिया तो करण ने चाकू से आकाश पर हमला किया लेकिन आकाश ने सेल्फ डिफेंस में हाथापाई की और चाकू करण के गले में लग गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई.

इस पूरी हत्या के पीछे वजह अब पुलिस थाना में जुटी है एक तरफ आरोपी के बहन का दावा है कि महज सिगरेट जलाने से मना किया तो करण ने ही चाकू लेकर हमला कर दिया. वहीं दूसरी तरफ मृतक करण के परिजनों का रो रो के बुरा हाल है. इस पूरे घटना के बाबत दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है. आसपास में सीसीटीवी फुटेज लेकर खंगाल रही है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर में इस हत्या की वजह क्या है.

Input: अमरदीप कुमार

