'प्रदूषण पर जवाब नहीं इसलिए बहस से बच रही BJP', दिल्ली विधानसभा में AAP का प्रोटेस्ट

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है. दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता आतिशी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर कड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के सामने सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा से बच रही है.

और पढ़ें

आतिशी ने आरोप लगाया कि जब भी आम आदमी पार्टी विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा की मांग करती है, बीजेपी कोई न कोई बहाना बनाकर इस चर्चा से भागने की कोशिश करती है. उन्होंने सवाल उठाया कि यह सारा ड्रामा क्यों किया जा रहा है. आतिशी के अनुसार, बीजेपी प्रदूषण पर चर्चा नहीं चाहती क्योंकि उसके पास जनता को संतोषजनक जवाब नहीं है.

आतिशी ने कहा कि दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, जिससे लोग सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं. ख़ासतौर पर बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बावजूद इसके सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेने से बच रही है. उन्होंने सरकार से मांग की कि राजनीतिक नौटंकी बंद कर प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराई जाए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली प्रदूषण पर AAP का प्रदर्शन, विधानसभा में हंगामा... रेखा गुप्ता सरकार पर डेटा चोरी के आरोप

इसी मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा परिसर में मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी नेताओं और विधायकों ने यह संदेश दिया कि प्रदूषण केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर संकट है, जिस पर तत्काल और ईमानदार चर्चा आवश्यक है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए AAP ने लिखा, 'प्रदूषण पर जवाब दो-जवाब दो. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और रेखा गुप्ता सरकार द्वारा की गई डाटा चोरी के ख़िलाफ़ आम आदमी पार्टी के विधायकों का हल्ला बोल.'

AAP का कहना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस नीतियां, पारदर्शी कार्ययोजना और सभी दलों की सामूहिक जिम्मेदारी जरूरी है. आतिशी ने साफ कहा कि दिल्ली की जनता अब बहाने नहीं, बल्कि उचित समाधान चाहती है और सरकार को इस मुद्दे पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.

---- समाप्त ----