'दिल्ली से माफ़ी मांगें केजरीवाल...', आवारा कुत्तों के मुद्दे पर पूर्व CM को आशीष सूद की चिट्ठी

दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत से पहले शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है. सूद ने आवारा कुत्तों की गिनती से जुड़ी खबरों को भ्रामक बताते हुए केजरीवाल से सार्वजनिक माफी की मांग की है.

आशीष सूद ने केजरीवाल के बयान को भ्रामक बताया (File Photo: ITG)
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है. विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले लिखे इस पत्र में सूद ने आवारा कुत्तों की गिनती के मामले को लेकर कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल द्वारा फैलाए जा रहे दावे पूरी तरह भ्रामक हैं और इसके लिए उन्हें दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगनी चाहिए.

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अपने पत्र में साफ किया कि आवारा कुत्तों की गिनती से जुड़ी बातें केवल एक अफवाह हैं. उन्होंने इन सूचनाओं को गलत बताते हुए केजरीवाल सरकार के पिछले दावों पर सवाल उठाए हैं.

सूद के मुताबिक, इस तरह की बयानबाजी से शहर में गैर-जरूरी डर और भ्रम का माहौल पैदा हो रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है.

केजरीवाल से सार्वजनिक माफी की मांग

आशीष सूद ने मांग की है कि अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक रूप से सामने आकर दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने पत्र में लिखा कि दिल्ली के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय भ्रामक जानकारी फैलाना निंदनीय है. विधानसभा सत्र के बीच आए इस पत्र ने सदन की कार्यवाही से पहले ही राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है.

 
