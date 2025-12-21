scorecardresearch
 
'सॉरी मम्मी-पापा, मैं आपकी इच्छा के...', सुसाइड नोट लिखकर छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर दी जान

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में यूनिवर्सिटी की छात्रा प्रिंसी कुमारी ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पूंजीपथरा थाना क्षेत्र की इस घटना से हॉस्टल में सनसनी फैल गई. कमरे से 'सॉरी मम्मी-पापा' लिखा सुसाइड नोट मिला है. पढ़ाई के तनाव और बैक पेपर को आत्महत्या की वजह माना जा रहा है.

मृतका की फाइल फोटो.(Photo: Naresh sharma/ITG)
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में बीती रात एक यूनिवर्सिटी की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका प्रिंसी कुमारी (20) पिता राजीव सिंह मूलतः जमशेदपुर, झारखंड की रहने वाली थी और वह बी. टेक सीएससी सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी. सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए छात्रा के साथियों से पूछताछ कर रही है.

छात्रा की आत्महत्या से हॉस्टल परिसर में सनसनी फैल गई. रायगढ़ मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित यूनिवर्सिटी में प्रिंसी ने अपने ही कमरे में रात 9 बजे फांसी लगाई. पुलिस ने मर्ग पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है और हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्रों से पूछताछ कर रही है.

यह भी पढ़ें: रायगढ़ में RPF जवान की हत्या, बहस के बाद साथी ने सर्विस रिवॉल्वर से एक के बाद एक मारी 4 गोलियां

फोन न उठने पर परिजनों को हुई आशंका

बीती रात 8:30 बजे जब प्रिंसी के परिजनों ने कई बार फोन किया और रिसीव नहीं होने पर उन्होंने हॉस्टल वार्डन को सूचना दी. वार्डन जब कमरे पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था. खिड़की से अंदर झांकने पर फंदे पर प्रिंसी का शव लटकता हुआ पाया गया.

सुसाइड नोट में लिखा ‘सॉरी मम्मी-पापा’

छात्रा के कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है. नोट में प्रिंसी ने लिखा- “सॉरी मम्मी-पापा. मैं आपकी इच्छा के अनुसार नहीं कर पाई. आपके सेविंग अकाउंट का पैसा खर्च होता जा रहा है. मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूं और आपके नाम को खराब कर रही हूं.” यह संदेश परिवार और दोस्तों के लिए बड़ा सदमा बन गया.

पढ़ाई का तनाव और आर्थिक दबाव

पुलिस और परिजनों के अनुसार, प्रिंसी पिछले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स में बैक थी. इसके अलावा, उसे फर्स्ट ईयर की बैक एग्जाम भी देनी थी. पिछले महीने प्रिंसी ने सेमेस्टर फीस के नाम पर अलग-अलग तीन किस्तों में कुल एक लाख रुपये मंगाए थे. यह आर्थिक और पढ़ाई का दबाव छात्रा के लिए भारी पड़ गया.

अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस अन्य छात्रों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई और कारक इस कदम में शामिल था. इस घटना ने पूरे हॉस्टल और यूनिवर्सिटी में शोक और तनाव का माहौल बना दिया है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
