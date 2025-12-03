scorecardresearch
 
रायगढ़ में RPF जवान की हत्या, बहस के बाद साथी ने सर्विस रिवॉल्वर से एक के बाद एक मारी 4 गोलियां

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक आरपीएफ जवान की ड्यूटी के दौरान साथी ने गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जाता है कि जवान और साथी के बीच किसी बात को लेकर बहस हुआ था. जिसके बाद उसने गोली मार दी.

RPF जवान को साथी ने गोली से उड़ाया. (Photo: Representational )
RPF जवान को साथी ने गोली से उड़ाया. (Photo: Representational )

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बुधवार सुबह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के एक हेड कांस्टेबल की उनके ही एक साथी ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी.

अधिकारियों ने बताया कि घटना सुबह करीब 4 बजे रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर RPF चौकी पर हुई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल केएस लादेर ने किसी अनजान बात पर हुई बहस के बाद हेड कांस्टेबल पीके मिश्रा पर अपनी सर्विस पिस्टल से चार राउंड गोलियां चलाईं.

 यह भी पढ़ें: UP: दारोगा ने नशे में पहले युवक को पीटा फिर तान दी सर्विस रिवॉल्वर, जानें पूरा मामला

आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल भी जब्त

स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) कुलदीप कुमार ने बताया कि मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने कहा कि हत्या के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है. अधिकारी ने बताया कि घटना के तुरंत बाद, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी पिस्टल जब्त कर ली.

यह भी पढ़ें: कस्टडी में दलित युवक की मौत से बवाल, RPF के दो दारोगा-एक स‍िपाही सस्पेंड, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश

मामला दर्ज कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. अधिकारी ने बताया कि घटना की जांच चल रही है और अग्रिम कार्रवाई जारी है. 

---- समाप्त ----
