रायगढ़ में RPF जवान की हत्या, बहस के बाद साथी ने सर्विस रिवॉल्वर से एक के बाद एक मारी 4 गोलियां

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बुधवार सुबह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के एक हेड कांस्टेबल की उनके ही एक साथी ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी.

और पढ़ें

अधिकारियों ने बताया कि घटना सुबह करीब 4 बजे रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर RPF चौकी पर हुई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल केएस लादेर ने किसी अनजान बात पर हुई बहस के बाद हेड कांस्टेबल पीके मिश्रा पर अपनी सर्विस पिस्टल से चार राउंड गोलियां चलाईं.

यह भी पढ़ें: UP: दारोगा ने नशे में पहले युवक को पीटा फिर तान दी सर्विस रिवॉल्वर, जानें पूरा मामला

आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल भी जब्त

स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) कुलदीप कुमार ने बताया कि मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने कहा कि हत्या के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है. अधिकारी ने बताया कि घटना के तुरंत बाद, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी पिस्टल जब्त कर ली.

यह भी पढ़ें: कस्टडी में दलित युवक की मौत से बवाल, RPF के दो दारोगा-एक स‍िपाही सस्पेंड, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश

Advertisement

मामला दर्ज कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. अधिकारी ने बताया कि घटना की जांच चल रही है और अग्रिम कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----