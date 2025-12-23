scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

छत्तीसगढ़ के मजदूर की केरल में पीट-पीटकर हत्या, परिवार को 5 लाख की सहायता देगी बीजेपी सरकार

केरल के पलक्कड़ जिले में छत्तीसगढ़ के एक प्रवासी मजदूर की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने इस घटना को अमानवीय और बेहद पीड़ादायक बताते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है.

Advertisement
X
बांग्लादेशी होने के शक में शख्स की पीट-पीटकर हत्या की गई. (Photo- Screengrab)
बांग्लादेशी होने के शक में शख्स की पीट-पीटकर हत्या की गई. (Photo- Screengrab)

केरल के पलक्कड़ जिले में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर रामनारायण बघेल की हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. रामनारायण बघेल, छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के हसौद तहसील अंतर्गत करही गांव के निवासी थे. 17 दिसंबर को उन्हें कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिक समझकर भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया.

इस दर्दनाक घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा शोक और संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि किसी भी निर्दोष नागरिक के खिलाफ हिंसा एक सभ्य समाज के मूल्यों के खिलाफ है और यह पूरी मानवता पर एक कलंक है. मुख्यमंत्री ने इस घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है.

यह भी पढ़ें: 'क्या तुम बांग्लादेशी हो?' केरल में दलित युवक की लिंचिंग, पहचान पूछते हमलावरों का वीडियो आया सामने

सम्बंधित ख़बरें

कन्नूर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत. (Photo: Representational )
कन्नूर: घर में मृत मिले एक ही परिवार के 4 लोग, इलाके में सनसनी
mob lynching
Kerala Lynching: “क्या तुम बांग्लादेशी हो?” पूछकर हत्या
Palakkad lynching: Video of mob assault shows migrant labourer questioned if ‘Bangladeshi’
'बांग्लादेशी हो?' केरल में दलित युवक की लिंचिंग, पहचान पूछते हमलावरों का वीडियो आया सामने
केरल मॉब लिंचिंग: परिजनों का शव लेने से इनकार, 25 लाख मुआवजे की मांग
घर में मृत हालत में मिलीं बुजुर्ग महिला टीचर. (Photo: Representational)
खून से सना मिला रिटायर्ड शिक्षिका का शव, पास में पड़ा था चाकू… आत्महत्या या हत्या?

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. इसके साथ ही सरकार की ओर से मृतक के परिवार के सदस्यों को तुरंत केरल भेजने की व्यवस्था भी की गई है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर रामनारायण बघेल के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव लाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं. पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ लाया जाएगा.

Advertisement

सीएम पिनरई विजयन ने घटना की निंदा की

इस बीच, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी इस जघन्य घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से इसमें शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की अमानवीय घटनाएं दोबारा न हो.

यह भी पढ़ें: केरल मॉब लिंचिंग: परिजनों का शव लेने से इनकार, 25 लाख मुआवजे की मांग

पांच आरोपियों को किया गया अरेस्ट

केरल पुलिस के अनुसार, मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है. जिला पुलिस प्रमुख अजीत कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में अब तक पांच मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि घटना के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement