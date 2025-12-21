केरल मॉब लिंचिंग: परिजनों का शव लेने से इनकार, 25 लाख मुआवजे की मांग

केरल के पलक्कड़ जिले में मॉब लिंचिंग के मामले ने तूल पकड़ लिया है. 31 साल के युवक की पीट-पीटकर हत्या के बाद अब पीड़ित के परिवार ने सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं. परिवार ने 25 लाख रुपए के मुआवजे और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

पीड़ित के भाई रामनारायण भयार ने रविवार को कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं, तब तक वे अपने भाई का शव नहीं लेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक सरकार की ओर से परिवार को किसी तरह की मदद नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि उनका भाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला था.

उनके दो छोटे बच्चे हैं. परिवार शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय से आता है, इसलिए आरोपियों पर एससी/एसटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा गंभीर मामला है. यह घटना बुधवार शाम पलक्कड़ के वालयार के पास किझाकेअटप्पल्लम इलाके में हुई.

आरोप है कि चोरी के शक में कुछ लोगों ने युवक को पकड़ लिया. उसे बेरहमी से पीटा गया. गंभीर हालत में उसे पलक्कड़ जिला सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. FIR में दर्ज समय के अनुसार यह घटना शाम 7.40 बजे से पहले हुई थी. पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.

मृतक के शव को सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया है. इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जांच जारी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है. यह मामला एक बार फिर मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर सवाल खड़े करता है, जहां कानून अपने हाथ में ले लिया जाता है.

