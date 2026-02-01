छत्तीसगढ़: गरियाबंद में सांप्रदायिक तनाव, जेल से छूटते ही अपराधियों ने मचाया उत्पात, भीड़ ने घर और गाड़ियां फूंकी

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत हथखोज गांव में सोमवार को उस समय सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जब दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प ने गंभीर रूप ले लिया. देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और गांव में आगजनी व तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं.

जानकारी के अनुसार, करीब चार महीने पहले इसी इलाके में कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा राहगीरों से लूटपाट और मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. यही आरोपी पहले भी गांव के शिव मंदिर में तोड़फोड़ कर चुके थे, जिसके बाद फिंगेश्वर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद, आरोपियों ने एक बार फिर बकली गांव में शिकायतकर्ता और ग्रामीणों पर हमला किया. हथियारों से लैस आरोपियों ने ग्रामीणों के साथ बेरहमी से मारपीट की. इस घटना ने जल्द ही सांप्रदायिक रूप ले लिया और दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए. एक समुदाय द्वारा किए गए हमले के बाद दूसरे समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया.

गांव में भारी पुलिस बल तैनात

आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों में आग लगा दी और तीन से चार वाहनों को आग के हवाले कर दिया. आगजनी की घटनाओं से गांव में दहशत का माहौल बन गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर गांव को छावनी में तब्दील कर दिया.

फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है. आग पर काबू पाने के लिए दमकल वाहन, जबकि घायलों के लिए एम्बुलेंस सेवाएं लगाई गई हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण और चिंताजनक बनी हुई है. पूरे मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है.

