scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

छत्तीसगढ़: गरियाबंद में सांप्रदायिक तनाव, जेल से छूटते ही अपराधियों ने मचाया उत्पात, भीड़ ने घर और गाड़ियां फूंकी

गरियाबंद के फिंगेश्वर में मंदिर तोड़फोड़ के आरोपियों ने जेल से छूटते ही ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई. जवाबी कार्रवाई में ग्रामीणों ने आरोपियों के घर और वाहन जला दिए. गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है.

Advertisement
X
गरियाबंद में हालात तनावपूर्ण हैं जिसके बाद वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. (Photo: Screengrab)
गरियाबंद में हालात तनावपूर्ण हैं जिसके बाद वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. (Photo: Screengrab)

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत हथखोज गांव में सोमवार को उस समय सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जब दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प ने गंभीर रूप ले लिया. देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और गांव में आगजनी व तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं.

जानकारी के अनुसार, करीब चार महीने पहले इसी इलाके में कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा राहगीरों से लूटपाट और मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. यही आरोपी पहले भी गांव के शिव मंदिर में तोड़फोड़ कर चुके थे, जिसके बाद फिंगेश्वर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद, आरोपियों ने एक बार फिर बकली गांव में शिकायतकर्ता और ग्रामीणों पर हमला किया. हथियारों से लैस आरोपियों ने ग्रामीणों के साथ बेरहमी से मारपीट की. इस घटना ने जल्द ही सांप्रदायिक रूप ले लिया और दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए. एक समुदाय द्वारा किए गए हमले के बाद दूसरे समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया.

सम्बंधित ख़बरें

पत्नी ने पति को जहर दे दिया. (Photo: Representational)
अफेयर वाली बीवी का कांड, पति को जहर देकर अस्पताल ले गई, बच्चों ने देख लिया, फिर
फेमस यूट्यूबर निकला गांजा तस्कर. (Photo: Screengrab)
यूट्यूब पर 56 लाख सब्सक्राइबर... फिर भी ये शख्स करने लगा गांजा तस्करी
Sukma Naxal Surrender
सुकमा में 5 लाख के इनामी समेत 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर, हथियार डालने वालों में 2 महिला नक्सली भी
Chhattisgarh Conversion Case
चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण? छत्तीसगढ़ में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार
baby deer strayed from forest reached village with goats in korba
कोरबा में जंगल से बकरियों संग आ गया बेबी हिरण

यह भी पढ़ें: भारत-नेपाल सीमा के पास सांप्रदायिक तनाव, सोशल मीडिया वीडियो से भड़की हिंसा

Advertisement

गांव में भारी पुलिस बल तैनात

आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों में आग लगा दी और तीन से चार वाहनों को आग के हवाले कर दिया. आगजनी की घटनाओं से गांव में दहशत का माहौल बन गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर गांव को छावनी में तब्दील कर दिया.

फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है. आग पर काबू पाने के लिए दमकल वाहन, जबकि घायलों के लिए एम्बुलेंस सेवाएं लगाई गई हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण और चिंताजनक बनी हुई है. पूरे मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement