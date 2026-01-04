scorecardresearch
 
भारत-नेपाल सीमा के पास सांप्रदायिक तनाव, सोशल मीडिया वीडियो से भड़की हिंसा

भारत-नेपाल सीमा के पास बीरगंज और धनुषा में सोशल मीडिया पर वायरल आपत्तिजनक वीडियो के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया. प्रदर्शन हिंसक होने पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. मस्जिद में तोड़फोड़ और वीडियो पोस्ट करने के आरोप में तीन लोग हिरासत में लिए गए हैं. झड़पों में सात पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

नेपाल के बीरगंज में हिंसा (Photo: Representational )
भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में रविवार को सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जिसके बाद पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. यह तनाव सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें आपत्तिजनक धार्मिक सामग्री होने का आरोप लगाया गया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना का असर दक्षिणी नेपाल के बीरगंज और धनुषा जिला में देखा गया. बीरगंज भारत के रक्सौल सीमा से सटा हुआ है, वहां स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब धनुषा जिले में एक मस्जिद में तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुआ.

सोशल मीडिया वीडियो से भड़की हिंसा

पुलिस के अनुसार, धनुषा जिले के कमला नगरपालिका के सखुवा मरन क्षेत्र में शनिवार को कुछ लोगों ने एक मस्जिद में तोड़फोड़ की. यह घटना सोशल मीडिया पर फैलाए गए हिंदू विरोधी कंटेंट के बाद हुई, जिसे दो मुस्लिम युवकों द्वारा पोस्ट किया गया बताया गया था. मामले में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जिन पर टिकटॉक वीडियो पोस्ट करने और तोड़फोड़ में शामिल होने का आरोप है.

धनुषा की घटना के विरोध में रविवार सुबह बीरगंज में मुस्लिम समुदाय के एक समूह ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाए. पुलिस का कहना है कि जब प्रदर्शन हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने के साथ स्थानीय पुलिस थाने में तोड़फोड़ की, तब हालात काबू में करने के लिए लगभग आधा दर्जन आंसू गैस के गोले छोड़े गए.

मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद धनुषा–पर्सा में बढ़ा सांप्रदायिक तनाव

पुलिस कार्रवाई के बाद बीरगंज में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो गई. हालांकि, झड़पों में सात पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए हैं. जिला पुलिस के प्रवक्ता राजू कार्की ने इसकी पुष्टि की है. पर्सा के मुख्य जिला अधिकारी भोला दहाल ने रविवार शाम एक सार्वजनिक अपील जारी कर लोगों से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि से दूर रहने को कहा है.

उन्होंने चेतावनी दी कि फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अफवाह फैलाने और धार्मिक या सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने वालों पर प्रशासन कड़ी नजर रखे हुए है. धनुषा पुलिस के प्रवक्ता गणेश बाम ने बताया कि हिरासत में लिए गए तीनों लोगों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है.
 

---- समाप्त ----
