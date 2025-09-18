रायपुर ‘न्यूड पार्टी’ मामले पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 'स्ट्रेंजर हाउस पार्टी' कराने वाले सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसे न्यूड पार्टी भी कहा जा रहा है. इस पार्टी का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसका आयोजन अपरिचित क्लब द्वारा 21 सितंबर को भाठागांव स्थित एसएस फार्म हाउस में किया जाना था. इस पार्टी में युवाओं को अपनी शराब खुद लाने की अनुमति दी गई थी. पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच की, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई.

पुलिस को 12 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुए पोस्टर की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपरिचित क्लब के संचालक और आयोजकों के खिलाफ तेलीबांधा थाने में धारा 4 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, धारा 67 आईटी एक्ट और धारा 79 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया.

पुलिस की साइबर विंग टीम ने तकनीकी विश्लेषण के बाद आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

सियासत में गरमाया मुद्दा...

न्यूड पार्टी मामले ने पूरे छत्तीसगढ़ की सियासत में भी सरगर्मी पैदा कर दी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस विवाद को बीजेपी सरकार की “नग्न सोच” करार देते हुए सीधे निशाने पर लिया. उन्होंने बीजेपी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि यह पूरा मामला सरकार की “नग्न सोच” को उजागर करता है.

यह भी पढ़ें: रायपुर न्यूड पार्टी विवाद पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने 'नग्न सोच' बताते हुए BJP पर हमला बोला

बैज ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के संरक्षण में ही ऐसे अराजक तत्व बेलगाम हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिना सरकार की शह के इस तरह की आपत्तिजनक घटनाएं संभव ही नहीं हैं. यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिगाड़ने की एक साजिश है. राज्य में गलत परंपरा शुरू करने का काम चल रहा है.

वहीं, बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी निंदा की है. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए.

