रायपुर न्यूड पार्टी विवाद पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने 'नग्न सोच' बताते हुए BJP पर हमला बोला

रायपुर न्यूड पार्टी विवाद ने छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मचा दी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे भाजपा सरकार की नग्न सोच बताते हुए हमला बोला. बैज का कहना है कि बिना सरकार की शह के ऐसी घटनाएं संभव नहीं. वहीं भाजपा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस तरह के आयोजनों की निंदा की.

रायपुर न्यूड पार्टी केस में पुलिस का बड़ा एक्शन (Photo: Screengrab)
रायपुर न्यूड पार्टी केस में पुलिस का बड़ा एक्शन (Photo: Screengrab)

राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा गई है. बीते दिनों वायरल हुए न्यूड पार्टी इनविटेशन कार्ड पर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गए हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले में भाजपा सरकार को घेरा और इसे सरकार की नग्न सोच करार दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खराब करने की कोशिश है.

बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में ही ऐसे अराजक तत्व बेलगाम हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिना सरकार की शह के इस तरह की आपत्तिजनक घटनाएं संभव ही नहीं. यह राज्य में गलत परंपरा शुरू करने का काम है. दीपक बैज ने कहा कि सरकार को ऐसे आयोजनों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं पर हमला बताया.

न्यूड पार्टी मामले छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई

वहीं भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इस घटना की निंदा की. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह समाज में गलत संदेश देता है और युवाओं पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है.

कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने

इस पूरे विवाद ने राज्य में राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है. कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हमले कर रही है, जबकि भाजपा मामले की जांच की बात कह रही है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही आयोजकों पर कार्रवाई की संभावना है.

