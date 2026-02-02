scorecardresearch
 
छत्तीसगढ़: गरियाबंद में हिंसक झड़प के बाद कर्फ्यू जैसे हालात, 3 गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है. दमकल दल भी घटनास्थल पर मौजूद हैं. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पहले भी लूटपाट और तोड़फोड़ में शामिल थे.

गरियाबंद में हिंसा के बाद भारी पुलिस बल तैनात है. (Photo/Screengrab)
छत्तीसगढ़ के जिले गरियाबंद में हुई हिंसक झड़प के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं. बीते दिन (1 फरवरी) देर रात तक गांव में दो गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया. ऐसे में पुलिस महानिरीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाया, जिसके बाद हालात काबू में आए.

पुलिस ने गरियाबंद के फिंगेश्वर में हुई इस झड़प में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है. वहीं, जिला प्रशासन और पुलिस गांव में शांति बहाल करने की कोशिश में जुटी है. हिंसक झड़प की वजह से गांव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. 

गांव में पुलिस बलों की भारी तैनाती अभी भी जारी है और पूरा इलाका पुलिस के सख्त नियंत्रण में है. एहतियात के तौर पर दमकल दल भी घटनास्थल पर मौजूद हैं.

हाल ही में जेल से रिहा हुए थे तीनों आरोपी

बता दें कि, करीब चार महीने पहले पुलिस ने गांव से तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. ये आरोपी इस इलाके में पुलिस, राहगीरों से लूटपाट और मारपीट करते थे और गांव के शिव मंदिर में तोड़फोड़ भी कर चुके थे. आरोपियों को हाल ही में जेल से रिहा किया गया था. जेल से बाहर आते ही आरोपियों ने एक बार फिर बकली गांव में शिकायतकर्ता और ग्रामीणों पर हमला कर दिया. 

हिंसा के दौरान आगजनी 

इस घटना ने देखते ही देखते सांप्रदायिक रूप ले लिया और दो समुदाय आमने-सामने आ गए. ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों में आग तक लगा दी थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया था.

