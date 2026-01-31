scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सोशल मीडिया स्टार का काला खेल! 56 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर निकला गांजा तस्करी का सरगना

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एंबुलेंस से 5 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद हुआ था. इसकी कीमत करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपये बताई गई. इस मामले का सरगना एक फेमस सोशल मीडिया स्टार है, जिसके यूट्यूब पर 56 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर हैं. वह सांपों को रेस्क्यू करने का काम करता था.

Advertisement
X
फेमस यूट्यूबर निकला गांजा तस्कर. (Photo: Screengrab)
फेमस यूट्यूबर निकला गांजा तस्कर. (Photo: Screengrab)

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने गांजा तस्करी के केस में एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके यूट्यूब पर 56 लाख 80000 हजार सब्सक्राइबर हैं. वहीं इंस्टाग्राम पर 5 लाख 17000 हजार फॉलोवर हैं. यह आरोपी सर्प मित्र है और स्नेक रेस्क्यू से जुड़ा हुआ है. उसका नाम आकाश जाधव है, जो अहिल्यापुर महाराष्ट्र का रहने वाला है.

दरअसल, महासमुंद पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक एंबुलेंस को पकड़ा था, जिसमें 2 करोड़ 60 लाख रुपये की कीमत का 5 क्विंटल 20 किलो मिला था. पुलिस ने इस पूरे केस की तफ्तीश की और थोक बिक्री, परिवहन, थोक खरीदार, फुटकर बिक्री करने वाले 9 लोगों को पकड़ लिया. इन आरोपियों में यूट्यूबर आकाश जाधव भी शामिल है, जो सर्प मित्र के रूप में सोशल मीडिया का चर्चित चेहरा बन चुका था.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सांपों को बचाने और रेस्क्यू करने के काम की आड़ में आकाश ओडिशा से गांजा लेकर महाराष्ट्र पहुंचता था, फिर पुणे लेकर जाता था. सोशल मीडिया पर एक्टिव होने से उसकी छवि सर्प मित्र के रूप में थी, लेकिन असल में आकाश जाधव गांजा तस्करी से जुड़ चुका था.

सम्बंधित ख़बरें

बांदा में 8 गांजा तस्कर गिरफ्तार
पत्रकारों के सवाल पर झल्लाईं राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी.(Photo:Screengrab)
'मैम, गांजा तस्करी में आपके भाई को पकड़ा है?' झल्ला पड़ीं MP की मंत्री
करोड़ों के गांजा के साथ यात्री गिरफ्तार. (Photo: Representational )
बेंगलुरु में गांजा तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़, 1.71 करोड़ रुपये की हाइड्रोपोनिक जब्त
Bajrang Singh Ex NSG Commando Arrested in Marijuana Smuggling Case
पूर्व NSG कमांडो निकला गांजा तस्कर, 26/11 ऑपरेशन में था शामिल, अब ATS की गिरफ्त में
प्रतीकात्मक फोटो.
झारखंड: लोहरदगा में 50 लाख की गांजा तस्करी का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार, दूसरा फरार

mahasamund youtuber turned ganja smuggling kingpin arrested

यह भी पढ़ें: 8 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर निकला लुटेरा, youtube चैनल फ्लॉप होने पर करने लगा लूट

Advertisement

महासमुंद पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि इस मामले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और कोमाखान थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें 5 क्विंटल 20 किलो गांजा एंबुलेंस से बरामद हुआ था. पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क में थोक बिक्री, परिवहन, थोक खरीदार और खुदरा सप्लाई से जुड़े 9 लोगों पर कार्रवाई की. इसमें एक व्यक्ति आकाश जाधव भी है, वह अहिल्यापुर महाराष्ट्र का रहने वाला है.

यूट्यूब और इंस्ट्राग्राम पर चर्चित है. यूट्यूब पर 56 लाख 80000 हजार सब्सक्राइबर हैं, वहीं इंस्टाग्राम पर 5 लाख 17000 हजार फॉलोवर हैं. ये सर्प मित्र स्नेक रेस्क्यू से भी जुड़ा है. ये उसका साइड बिजनेस है. लेकिन वो बड़ी मात्रा में गांजा को ओडिशा से महाराष्ट्र लाता है. पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार, पिछले साल भी 6 से 7 बार ओडिशा से बड़ी मात्रा में गांजा लेकर महाराष्ट्र गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement