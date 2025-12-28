scorecardresearch
 
New Year 2026 Weight Loss Tips: क्या आप भी नए साल में वजन घटाने की कर रहे हैं प्लैनिंग, ये टिप्स आएंगे काम

New Year 2026 Weight Loss Tips: अगर आप उन में से हैं जो साल 2026 में अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. आज हम आपको रोबोटिक सर्जन डॉ. अंकित पोतदार के बताए कुछ आसान और असरदार टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें आप आसानी से अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

वजन घटाने का आसान और असरदार तरीका (Photo- pixabay)
साल की शुरुआत में लोग अपनी जिंदगी और फिटनेस को लेकर कई तरह के प्लान बनाते हैं. बहुत से लोग नए साल पर वजन कम करने का मन बनाते हैं लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद उनका वजन कम नहीं हो पाता. अगर आप भी नए साल में वजन घटाने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको एक्सपर्ट के बताए कुछ आसान और असरदार तरीके बताने जा रहे हैं जो वजन कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं.

मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपी, बैरिएट्रिक और रोबोटिक सर्जन डॉ. अंकित पोतदार (Ankit Potdar) कहते हैं, 'वजन कम करने के लिए सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है. इसके लिए सही और प्रैक्टिकल लक्ष्य बनाना भी बेहद जरूरी है. डॉ. पोतदार के अनुसार, जब आप आसान और हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाते हैं तो उन्हें लंबे समय तक असानी से अपनाया जा सकता है. उन्होंने वजन कम करने के कुछ टिप्स बताए हैं जिन्हें अपनाकर आप 2026 में अपना वजन घटा सकते हैं.

बैलेंस बनाए रखें
डॉ. पोतदार के अनुसार, वजन घटाने के लिए सिर्फ वजन ट्रेक करना काफी नहीं है. रोजाना की छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करना भी जरूरी है. इसके लिए हेल्दी खाना खाएं और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें. इससे वजन कम करना बोझ नहीं लगेगा, बल्कि आपकी आदत बन जाएगी.

धीरे-धीरे आगे बढ़ें
हेल्दी तरीके से वजन घटाने में समय लगता है. डॉ. पोतदार के अनुसार, हफ्ते में 0.45 से 0.91 किलो या महीने में 2-4 किलो वजन कम करना सही माना जाता है. जल्दी वजन घटाने के तरीके लंबे समय तक काम नहीं करते. 

सेहत का ध्यान रखें
वजन कम करने के चक्कर में खाना-पीना बंद न करें और न ही जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करें. हेल्दी और फिट रहने के लिए शरीर को जरूरी पोषक देना बेहद जरूरी है इससे वजन घटाने में मदद मिलती है.

इसके अलावा अगर आप साल 2026 में अपना वजन कंट्रोल करना चाहते हैं तो खाने को अच्छी तरह चबाकर खाएं, खूब पानी पिएं, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर डाइट लें, खुद को एक्टिव रखें, स्ट्रेस से दूर रहें और अच्छी नींद लें. इन सबके बावजूद भी अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

