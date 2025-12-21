Weight loss Tips: 30 दिन में थुलथुला पेट होगा कम, हेल्दी डाइट के साथ रोज पिएं ये ग्रीन जूस

Weight loss Tips: सर्दियों का मौसम सेहत के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण होता है. ठंड में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉक या बाहर घूमना-फिरना कम हो जाता है. ठंड की वजह से लोग घर में ज्यादा रहना पसंद करते हैं और खानपान भी बढ़ जाता है. ये सभी चीजें सर्दियों में हमारा वजन तेजी से बढ़ाती हैं जो सेहत के लिए बिलकुल भी सही नहीं है.

अगर आप अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं या फिर अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं तो आपको लौकी (Bottle gaurd) को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. यहां हम आपको वजन कम करने के लिए लौकी के जूस के सेवन के फायदे बता रहे हैं. लेकिन वेट लॉस के लिए आपको संतुलित आहार और हल्की कसरत को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा, तभी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं.

लौकी का जूस कैसे फायदेमंद

लौकी में प्राकृतिक रूप से पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसमें फैट न के बराबर होता है. इसमें मौजूद फाइबर आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखते हैं जिससे आपको बार-बार भूख नहीं लगती. जब आप कम कैलोरी वाला आहार लेते हैं तो शरीर ऊर्जा के लिए जमा हुई चर्बी का इस्तेमाल करने लगता है जिससे धीरे-धीरे वजन कम होने लगता है.

सर्दियों में लौकी का जूस पीने का सही तरीका

वजन कम करने के लिए अगर आप सर्दियों में लौकी का जूस पीना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है क्योंकि लौकी की तारीस ठंडी होती है इसलिए इस जूस को ज्यादा मात्रा में ना पिएं. इसके अलावा लौकी के जूस में थोड़ा सी अदरक, काली मिर्च और काला नमक भी मिलाएं.

अदरक और काली मिर्च की तासीर गर्म होती है जो लौकी की ठंडक को संतुलित कर देती है. इसके अलावा जूस को एकदम ठंडा पीने के बजाय सामान्य तापमान पर ही पिएं. अगर संभव हो तो लौकी को हल्का उबालकर उसका सूप बनाकर पीना सर्दियों में ज्यादा फायदेमंद और सुरक्षित होता है.

सर्दियों में इस समय पिएं लौकी का जूस

लौकी के जूस को आप यूं तो कभी भी पी सकते हैं लेकिन चूंकि लौकी की तासीर ठंडी होती है इसलिए सर्दियों में सुबह-सुबह पीने से बचें. इससे आपको सर्दी, जुकाम, खांसी या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है. इसलिए सर्दियों में इसे पीने के लिए सबसे अच्छा समय दोपहर का है.

