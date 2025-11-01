scorecardresearch
 

Feedback

Kidney Health: किडनी रहेगी बुढ़ापे तक हेल्दी और घटेगा Failure का रिस्क, खाना शुरू करें ये चीजें

Kidney Health: किडनी को हेल्दी रखने के लिए संतुलित खानपान सबसे जरूरी होता है. इसके साथ ही अगर आप रोजाना कुछ ऐसी चीजों का भी सेवन करते हैं जो किडनी फंक्शन को इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं तो आपकी गुर्दे बुढ़ापे तक जवान रह सकते हैं. इस खबर में हम आपको उन्हीं फूड्स की जानकारी दे रहे हैं.

Advertisement
X
किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं (Photo: AI generated)
किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं (Photo: AI generated)

Kidney Health: किडनी हमारे शरीर के लिए फिल्टर का काम करती हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है. किडनी खून साफ करके टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं और हार्मफुल लिक्विड्स भी फिल्टर आउट करती हैं. किडनी को हेल्दी रखने और बीमारियों से दूर रखने के लिए सही और पोषक तत्वों से भरपूर चीजें खाना जरूरी है. यहां हम आपको कुछ ऐसे सुपरफूड्स बता रहे हैं जिन्हें हेल्द डाइट के साथ सेवन करने पर ये किडनी पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं और उनकी काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं.

1. सेब 
अमेरिका के नेशनल किडनी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, सेब किडनी के फंक्शन्स को बेहतर रखने में मदद कर सकता है. इसलिए ये किसी वरदान से कम नहीं है. सेब में काफी फाइबर और ढेरों एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं. ये शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं जिससे किडनी पर दबाव कम पड़ता है और वो अच्छी तरह काम करती है.

2. लाल शिमला मिर्च 
लाल शिमला मिर्च किडनी के लिए सबसे बेहतरीन सब्जियों में से एक है. इसमें पोटैशियम बहुत कम होता है लेकिन विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी6 भरपूर मात्रा में होता है. ये एंटीऑक्सिडेंट्स किडनी की कोशिकाओं को सुरक्षित रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर रखने में मदद करते हैं. ये किडनी के फिल्टरेशन के काम को भी सुधारने में मदद करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Nita ambani Looks
Nita Ambani Looks: कीमती ठाठ-बाट ही नहीं सादगी में भी रॉयल लगती हैं नीता अंबानी, PHOTOS 
खाने की चीजें जिन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए (Photo- AI generated)
गलती से भी फ्रिज में न रखें ये 6 फूड्स, बिगड़ जाएगा खाने का स्वाद 
shloka and ambani family halloween look
काला गाउन और हाथ में गुलाब... श्लोका अंबानी का हैलोवीन में ग्लैमरस अवतार 
man with headache
सेहतमंद इंसान को भी आ सकता है स्ट्रोक, सेफ रहना है तो ये कारण जान लें 
Coffee for fatty liver
लिवर रखना है हेल्दी तो इस तरह पिएं कॉफी, Fatty Liver का रिस्क होगा दूर  

3. बेरीज

स्ट्रॉबेरी, रैस्पबेरीज, ब्लैकबेरीज, जामुन और ब्लूबेरीज जैसे छोटे फल शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट्स का पावरहाउस हैं. ये शरीर में सूजन (Inflammation) को कम करने में मदद करती हैं और किडनी की कोशिकाओं को नुकसान से बचाती हैं. इनमें भी पोटैशियम और फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है जो इन्हें किडनी की सेहत के लिए सुरक्षित बनाती है.

Advertisement

4. ब्रोकली
ब्रोकली विटामिन सी, विटामिन के और फोलेट का अच्छा स्रोत होती है. ये शरीर को डिटॉक्स करने वाले एंजाइमों को सपोर्ट करती है और किडनी फंक्शन्स को बेहतर रखने में मदद करती है. यह एक कम प्रोटीन वाली सब्जी है इसलिए इसका सेवन किडनी की समस्याओं वाले लोगों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है. ब्रोकली में मौजूद विटामिन सी इम्युनिटी भी तेज करता है जिससे आप बार-बार बीमार होने से बचते हैं.

5. लहसुन 
लहसुन आपकी किडनी को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है. लहसुन में कई खास शक्तिशाली कंपाउंड्स होते हैं जो किडनी की सेल्स (कोशिका) को डैमेज होने से बचाते हैं. ये सूजन को भी कम करते हैं जिससे किडनी का फंक्शन्स बेहतर रहता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement