Anti Aging Tips: 50 की उम्र में भी दिखेंगे 30 के! डॉ. कुणाल सूद ने बताए 6 एंटी-एजिंग टिप्स

आपकी स्किन की उम्र सिर्फ जेनेटिक्स या आप कौन-सी क्रीम लगाते हैं, इस पर ही डिपेंड नहीं करती. आपकी रोजाना की छोटी-छोटी आदतें भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं. आप अपनी स्किन को धूप से कैसे बचाते हैं, कितनी नींद लेते हैं, पानी कितना पीते हैं और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं इन सभी का सीधा असर आपकी स्किन पर पड़ता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन लंबे समय तक जवां और खूबसूरत बनी रहे और 50 की उम्र में भी आप 30 की उम्र की तरह जवान दिखे तो रोजाना की छोटी-छोटी आदतों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन एक्सपर्ट डॉ. कुणाल सूद ने रोजाना की 6 ऐसी आदतें बताई हैं जो स्किन की उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर सकती हैं और स्किन को ज्यादा हेल्दी बना सकती हैं.

1. रोजाना SPF है जरूरी

डॉ. सूद के मुताबिक, स्किन को जल्दी बूढ़ा होने से बचाने के लिए रोज ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना सबसे असरदार आदत है. उनका कहना है कि एक लंबे समय तक चली स्टडी में पाया गया कि जो लोग रोज सनस्क्रीन लगाते थे, उनमें 4.5 साल तक स्किन एजिंग में कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिखी और फोटोएजिंग लगभग 24 प्रतिशत कम रही. सनस्क्रीन UVA किरणों से होने वाले नुकसान को रोकता है जो कोलेजन को नुकसान पहुंचाकर झुर्रियां और स्किन का ढीलापन बढ़ाती हैं.

2. स्मोकिंग छोड़ें

डॉ. सूद के मुताबिक, स्मोकिंग से स्किन जल्दी बूढ़ी होने लगती है. इससे कोलेजन बनना कम हो जाता है, पहले से मौजूद कोलेजन टूटने लगता है और स्किन को नुकसान पहुंचता है. उन्होंने बताया कि धूप में कम रहने के बावजूद स्मोकर्स के चेहरे पर झुर्रियां ज्यादा दिखती हैं. अच्छी बात यह है कि स्मोकिंग छोड़ने के कुछ महीनों में ही स्किन का रंग, टेक्सचर और ओवरऑल हेल्थ बेहतर होने लगती है.

3. शराब से बनाएं दूरी

ज्यादा शराब पीने से स्किन की उम्र तेजी से बढ़ती है. इससे शरीर में सूजन बढ़ती है, पानी की कमी होती है और स्किन को नुकसान पहुंचता है. डॉ. सूद बताते हैं कि ज्यादा शराब पीने वालों में गहरी झुर्रियां, चेहरे पर सूजन, नसें दिखना और चेहरे की शेप ढीली पड़ना जैसी समस्याएं देखी जाती हैं. शराब कम करने से स्किन की नमी बनी रहती है और कोलेजन को नुकसान कम होता है.

4. स्ट्रेस कंट्रोल करें

लगातार स्ट्रेस में रहने से हार्मोन बिगड़ते हैं और स्किन को अंदर से नुकसान होता है. डॉ. सूद के अनुसार, ज्यादा स्ट्रेस लेने का असर कोलेजन बनने पर पड़ता है. इससे स्किन कमजोर होती है और एजिंग के लक्षण जल्दी दिखने लगते हैं. स्ट्रेस कम करने से स्किन का टेक्सचर बेहतर होता है, नमी बनी रहती है और स्किन की उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी होती है.

5. भरपूर पानी पिएं

डॉ. सूद कहते हैं कि अगर आप भरपूर पानी पीते हैं तो स्किन ज्यादा हाइड्रेटेड और फ्लेक्सिबल रहती है. खासकर उन लोगों में इसका ज्यादा असर दिखता है जो कम पानी पीते हैं. अच्छी हाइड्रेशन से ड्राइनेस कम होती है और फाइन लाइन्स कम नजर आती हैं.

6. जेंटल स्किनकेयर करें

बहुत ज्यादा हार्श या स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से स्किन की नमी खत्म हो जाती है और जलन बढ़ती है, जिससे स्किन जल्दी बूढ़ी दिखने लगती है. डॉ. सूद के मुताबिक, हल्का क्लींजर और सेरामाइड्स व मॉइस्चराइजिंग तत्वों वाले प्रोडक्ट्स स्किन की सुरक्षा परत को मजबूत करते हैं, सेंसिटिविटी कम करते हैं और स्किन को लंबे समय तक हेल्दी बनाए रखते हैं.

