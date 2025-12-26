scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: राजनाथ सिंह के आते ही मंच छोड़कर चले गए योगी आदित्यनाथ? नहीं, अधूरा है ये वीडियो

आजतक फैक्ट ने पाया कि ये वीडियो अधूरा है. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों नेता ज्यादातर समय एकसाथ मंच पर बैठे थे.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह के आते ही योगी आदित्यनाथ मंच छोड़कर चले गए.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो अधूरा है. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों नेता ज्यादातर समय एकसाथ मंच पर बैठे थे.

किसी कार्यक्रम में मंच से जल्दबाजी में निकलते यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जब योगी मंच छोड़कर जाते हैं, उस वक्त रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को उसी मंच पर बैठे हुए देखा जा सकता है.

वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे है कि जैसे ही मंच पर राजनाथ सिंह आए, उसी वक्त योगी वहां से उठकर चले गए. मिसाल के तौर पर वीडियो के साथ एक्स पर एक व्यक्ति ने लिखा - “माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को आते ही मुख्यमंत्री माननीय योगी जी मंच छोड़कर के चले गए.”

फेसबुक पर भी ऐसे ही कैप्शन के साथ ये वीडियो शेयर किया जा रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

tribute to the sahibzadas on veer bal diwas
वीर बाल दिवस पर कीर्तन समागम कार्यक्रम में शामिल हुए CM योगी; Video
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo: PTI)
सामान्य, OBC और SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगी व्यवस्था, छात्रवृत्ति के लिए मिलेगा दोबारा मौका
CM योगी की शासन शैली क्या सबसे अलग है? देखें खबरदार
mayawati and yogi
बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा पर योगी के बाद मायावती भी मुखर, घेरे में विपक्ष
CM Yogi mentions SP MLA Vijma Yadav and government support
'मुझे सरकार से न्याय...', योगी के वादे पर बोलीं विजमा यादव

d

आजतक फैक्ट ने पाया कि ये वीडियो अधूरा है. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों नेता ज्यादातर समय एकसाथ मंच पर बैठे थे.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो में मंच के पीछे लगे एक बैनर पर 'एकल काव्य पाठ' लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें योगी आदित्यनाथ के यूट्यूब चैनल पर इस कार्यक्रम का पूरा वीडियो मिल गया. यहां इसे 24 दिसंबर, 2025 को अपलोड किया गया था.

Advertisement

वीडियो के साथ बताया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर लखनऊ में एक काव्य पाठ कार्यक्रम आयोजित किया गया था.

करीब 51 मिनट के इस वीडियो में शुरुआत से ही योगी और राजनाथ सिंह को एकसाथ बैठे हुए देखा जा सकता है. 40 सेकंड के आसपास योगी और राजनाथ सिंह एक साथ अटल बिहारी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं. इसके बाद 1 मिनट 20 सेकेंड पर दोनों एक साथ मंच पर दीप जलाते हैं.

सीएम योगी ने एक्स पर इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. इनमें भी दोनों को एकसाथ देखा जा सकता है.

राजनाथ सिंह के यूट्यूब चैनल पर मौजूद इस कार्यक्रम की वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों लोग एक-दूसरे के भाषण के वक्त मंच पर बैठे हुए थे.

इस कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास भी शामिल हुए थे. उनके यूट्यूब चैनल पर भी इसका एक वीडियो मौजूद है. वीडियो में 11 मिनट के आसपास जब कुमार विश्वास मंच पर काव्य पाठ कर रहे थे, तब योगी और राजनाथ सिंह आपस में कुछ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं. कुछ सेकेंड्स के बाद राजनाथ सिंह यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पास बुलाते हैं और तीनों में थोड़ी देर बातचीत होती है. इसके बाद योगी आदित्यनाथ बाकी लोगों से बैठे रहने का इशारा करते हुए मंच से चले जाते हैं.

Advertisement

योगी जब अपनी कुर्सी छोड़कर उठते हैं, उसी वक्त राजनाथ सिंह भी थोड़ी देर के लिए खड़े होते हैं और फिर तुरंत वापस बैठ जाते हैं. इसी हिस्से को काटकर फिलहाल सोशल मीडिया पर भ्रामक तरीके से शेयर किया जा रहा है.

कार्यक्रम के बीच से योगी अचानक क्यों चले गए, ये जानने के लिए हमने आजतक के यूपी ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक से बात की. उन्होंने बताया कि योगी को उसी वक्त किसी दूसरे कार्यक्रम में शामिल होना था. इसके चलते वो मंच पर मौजूद बाकी नेताओं से बातचीत करने के बाद और सबकी सहमति लेकर मंच से इस तरीके से निकल आए ताकि काव्य पाठ में कोई रुकावट न हो.

कुल मिलाकर साफ है कि एक अधूरा वीडियो भ्रामक दावे साथ शेयर किया जा रहा है. दोनों नेता काफी देर तक मंच पर एकसाथ बैठे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement