फैक्ट चेक: राजनाथ सिंह के आते ही मंच छोड़कर चले गए योगी आदित्यनाथ? नहीं, अधूरा है ये वीडियो

किसी कार्यक्रम में मंच से जल्दबाजी में निकलते यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जब योगी मंच छोड़कर जाते हैं, उस वक्त रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को उसी मंच पर बैठे हुए देखा जा सकता है.

वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे है कि जैसे ही मंच पर राजनाथ सिंह आए, उसी वक्त योगी वहां से उठकर चले गए. मिसाल के तौर पर वीडियो के साथ एक्स पर एक व्यक्ति ने लिखा - “माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को आते ही मुख्यमंत्री माननीय योगी जी मंच छोड़कर के चले गए.”

फेसबुक पर भी ऐसे ही कैप्शन के साथ ये वीडियो शेयर किया जा रहा है.

आजतक फैक्ट ने पाया कि ये वीडियो अधूरा है. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों नेता ज्यादातर समय एकसाथ मंच पर बैठे थे.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो में मंच के पीछे लगे एक बैनर पर 'एकल काव्य पाठ' लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें योगी आदित्यनाथ के यूट्यूब चैनल पर इस कार्यक्रम का पूरा वीडियो मिल गया. यहां इसे 24 दिसंबर, 2025 को अपलोड किया गया था.

वीडियो के साथ बताया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर लखनऊ में एक काव्य पाठ कार्यक्रम आयोजित किया गया था.

करीब 51 मिनट के इस वीडियो में शुरुआत से ही योगी और राजनाथ सिंह को एकसाथ बैठे हुए देखा जा सकता है. 40 सेकंड के आसपास योगी और राजनाथ सिंह एक साथ अटल बिहारी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं. इसके बाद 1 मिनट 20 सेकेंड पर दोनों एक साथ मंच पर दीप जलाते हैं.

सीएम योगी ने एक्स पर इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. इनमें भी दोनों को एकसाथ देखा जा सकता है.

पूर्व प्रधानमंत्री, 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की पूर्व संध्या पर माननीय रक्षा मंत्री श्री @rajnathsingh जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज लखनऊ में आयोजित 'एकल काव्य पाठ' कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ।



इस अवसर पर 'अटल महानायक' पुस्तक का विमोचन एवं श्रद्धेय… pic.twitter.com/9hoXiMypEP — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 24, 2025

राजनाथ सिंह के यूट्यूब चैनल पर मौजूद इस कार्यक्रम की वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों लोग एक-दूसरे के भाषण के वक्त मंच पर बैठे हुए थे.

इस कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास भी शामिल हुए थे. उनके यूट्यूब चैनल पर भी इसका एक वीडियो मौजूद है. वीडियो में 11 मिनट के आसपास जब कुमार विश्वास मंच पर काव्य पाठ कर रहे थे, तब योगी और राजनाथ सिंह आपस में कुछ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं. कुछ सेकेंड्स के बाद राजनाथ सिंह यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पास बुलाते हैं और तीनों में थोड़ी देर बातचीत होती है. इसके बाद योगी आदित्यनाथ बाकी लोगों से बैठे रहने का इशारा करते हुए मंच से चले जाते हैं.

योगी जब अपनी कुर्सी छोड़कर उठते हैं, उसी वक्त राजनाथ सिंह भी थोड़ी देर के लिए खड़े होते हैं और फिर तुरंत वापस बैठ जाते हैं. इसी हिस्से को काटकर फिलहाल सोशल मीडिया पर भ्रामक तरीके से शेयर किया जा रहा है.

कार्यक्रम के बीच से योगी अचानक क्यों चले गए, ये जानने के लिए हमने आजतक के यूपी ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक से बात की. उन्होंने बताया कि योगी को उसी वक्त किसी दूसरे कार्यक्रम में शामिल होना था. इसके चलते वो मंच पर मौजूद बाकी नेताओं से बातचीत करने के बाद और सबकी सहमति लेकर मंच से इस तरीके से निकल आए ताकि काव्य पाठ में कोई रुकावट न हो.

कुल मिलाकर साफ है कि एक अधूरा वीडियो भ्रामक दावे साथ शेयर किया जा रहा है. दोनों नेता काफी देर तक मंच पर एकसाथ बैठे थे.

