फैक्ट चेक: बिहार चुनाव के बीच चंद्रशेखर आजाद ने की नीतीश से मुलाकात? 2022 की है ये फोटो

सोशल मीडिया पर वायरल हुई नीतीश कुमार और चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर की सच्चाई की पड़ताल आजतक की फैक्ट चेक टीम ने लगाया है. दावा किया जा रहा था कि आजाद ने एनडीए का समर्थन किया है, लेकिन फैक्ट चेक में यह खबर झूठी निकली.

नीतीश कुमार और चंद्रशेखर आजाद की पुरानी तस्वीर ने बिहार चुनाव में नई हलचल मचा दी (Photo: ITG)

बिहार चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर एक फोटो के जरिए दावा किया जा रहा है कि नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने एनडीए को सर्मथन दे दिया है. वायरल फोटो में आजाद को बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हुए देखा जा सकता है. साथ में एक अन्य व्यक्ति भी है. 

दावे के मुताबिक, बिहार की मोहनिया विधानसभा से आजाद समाज पार्टी की उम्मीदवार कामना जगन्नाथ का नामांकन रद्द हो गया था. इसलिए बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी-जेडीयू के गठबंधन से हाथ मिला लिया है. 

नीतीश कुमार और चंद्रशेखर आजाद की पुरानी तस्वीर ने बिहार चुनाव में नई हलचल मचा दी

फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है, “गद्दार की गद्दारी कभी तो सामने आनी ही थी लो आ गयी Breaking news:- मोहनिया विधानसभा मे इंटरनेशनल पार्टी ASP के महामूर्ख प्रत्याशी कामना जगन्नाथ की नामांकन रद्द होने के कारण चंद्र शेखर ने BSP को रोकने के लिए अब BJP को दिया अपना समर्थन. दोगलों से सावधान..”

बिहार चुनाव की हलचल के बीच ये दावा फेसबुक और एक्स पर काफी शेयर किया जा रहा है. 

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि नीतीश और आजाद की ये फोटो 2022 की है, न कि अभी की. उस समय नीतीश, एनडीए का हिस्सा नहीं थे. 

कैसे पता की सच्चाई?

फोटो को रिवर्स सर्च करने पर पता चला कि इसे 2022 में भी शेयर किया गया था. एबीपी न्यूज ने इस मुलाकात की एक दूसरी फोटो के साथ 15 सितंबर 2022 को एक खबर भी छापी थी.

खबर में बताया गया है कि एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार, चन्द्र शेखर आजाद से मिले थे. इस दौरान दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा की थी. उस समय नीतीश विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए थे. इस दौरान वो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं से मिले थे. नीतीश उस समय महागठबंधन का हिस्सा थे. 

हाल-फिलहाल में आजाद और नीतीश की मुलाकत की कोई खबर नहीं आई है. 

क्या है कामना जगन्नाथ की कहानी?

खबरों से पता चलता है कि कामना जगन्नाथ ने मोहनिया विधानसभा से आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था. लेकिन उनका नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था. इस बात की जानकारी खुद कामना ने फेसबुक पर दी थी. इस पर उन्होंने नाराजगी जताई थी. उनके नामांकन  निरस्त होने की पुष्टि चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी होती है.  

ऐसा होने के बाद आजाद पार्टी ने नीतू कुमारी नाम की एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान भी किया था. इसे लेकर पार्टी की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी.

25 अक्टूबर की प्रेस रिलीज के मुताबिक, नीतू कुमारी ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की सदस्यता भी ग्रहण की थी. हालांकि, उन्होंने पर्चा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा था और बाद में वो आजाद समाज पार्टी में शामिल हुई थी. 

इसके अलावा आजाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर आजाद की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है कि वो एनडीए को सर्मथन देंगे. हालांकि, इस बारे में हम पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि भविष्य में वो एनडीए में शामिल होंगे या नहीं. 

