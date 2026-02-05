scorecardresearch
 
TV की हसीना ने गुपचुप की सगाई, कभी मलाइका-प्रियंका को किया था स्टाइल, पूरा हुआ सपना

टेलीविजन एक्ट्रेस येशा रूघानी ने गुपचुप सगाई कर सोशल मीडिया पर अपनी शादी की खुशखबरी फैन्स के साथ साझा की है. उन्होंने 'रब से है दुआ' के डायरेक्टर नरिंदर सिंह से सगाई की है.

येशा रूघानी ने की सगाई (PHOTO: Instagram @yesharughani)
टेलीविजन एक्ट्रेस येशा रूघानी अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आ गई हैं. येशा शादी करके अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रही हैं. एक्ट्रेस ने गुपचुप सगाई करने के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स संग गुड न्यूज शेयर की है. येशा, 'रब से है दुआ' के डायरेक्टर नरिंदर सिंह की दुल्हन बनने वाली हैं. 

रोमांटिक हुईं येशा
येशा और नरिंदर ने सगाई की तस्वीरें शेयर करके अपना रिश्ता ऑफिशियल किया है. सगाई की फोटोज में दोनों एक-दूसरे के प्यार में खोए नजर आए. येशा लहंगा चोली में बेहद खूबसूरत लगीं.  नरिंदर ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था. पोस्ट को कैप्शन देते हुए कपल ने लिखा, 11:11 पर, हमने हमेशा के लिए चुना. फैन्स और सेलेब्स एक्ट्रेस को नए सफर की बधाई दे रहे हैं. हालांकि, अब तक कपल ने वेडिंग डेट का खुलासा नहीं किया है. 

किस्मत से बनीं एक्ट्रेस
बहुत कम लोग जानते हैं कि येशा रूघानी किस्मत से एक्ट्रेस बनी थीं. उन्होंने फैशन कम्युनिकेशन की पढ़ाई की थी, जिसके बाद उन्हें मशहूर स्टाइलिस्ट अमी पटेल के साथ इंटर्न के तौर पर काम करने का मौका मिला. इंटर्नशिप के दौरान येशा को कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को करीब से जानने का मौका मिला था.  

ईटाइम्स से बात करते हुए येशा ने कहा था कि मैं प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और माधुरी दीक्षित की वैनिटी वैन के बाहर खड़ी यही सोचती थी, काश एक दिन मेरी भी वैनिटी हो. एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि कैसे उनका ये सपना पूरा हुआ. उन्होंने कहा था- एक बार मेरे पास एक बीमार महिला आई थी. मैंने मदद का हाथ उनकी ओर बढ़ाया. 

महिला अपने किसी फैमिली मेंबर से मिलना चाहती थीं. मैं उन्हें लेकर उनकी बेटी के पास पहुंची. इत्तेफाक देखिए उस महिला की बेटी ही मेरे डेब्यू शो की प्रोड्यूसर थीं. 

येशा ने बताया कि उनकी किस्मत 4 दिनों में ही पलट गई. जब उस लड़की ने उन्हें डेब्यू शो के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा. पहले उन्हें इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो मान गईं. येशा ने 'जीत गई तो पिया मोरे' शो से टीवी पर डेब्यू किया था. इसके बाद वो कई टीवी शोज में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखा चुकी हैं. 

