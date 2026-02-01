The 50 शो: पहले दिन बाहर हुए वंशज सिंह, 49 कंटेस्टेंट के बीच होगी जंग

कलर्स टीवी पर नए शो 'द 50' की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन एक बड़ा धमाका भी हुआ है. शो से कंटेस्टेंट वंशज सिंह को बाहर जाना पड़ा है. लायन के एक फैसले ने सभी को हैरान करके रख दिया है. वंशज सिंह के जाने से सभी कंटेस्टेंट्स दुखी नजर आए.

'द 50' ने पहले ही दिन दिया दर्शकों को झटका

'द 50' की धांसू शुरुआत हुई. सबसे पहले टास्क अरीना में सभी 50 कंटेस्टेंट्स पहुंचे जहां लायन ने उनका स्वागत किया. उन्होंने 10 कैप्टन चुनकर 5-5 लोगों की टीम बनाई और एक दिलचस्प गेम खिलाया. 5 टीम जहां सेफ हुई, वहीं बाकी 5 टीमें एलिमिनेशन राउंड में गईं. हालांकि लायन का राज इतना भी सिंपल नहीं दिखा.

25 कंटेस्टेंट्स में से लायन ने 15 कंटेस्टेंट्स को म्यूजिकल चेयर के जरिए सेफ किया. फिर बाकी बचे हुए 10 कंटेस्टेंट्स में से किसी एक की छुट्टी कराई. जिसके लिए लायन ने पांच विजेता कैप्टन करण पटेल, कृष्णा श्रॉफ, शिव ठाकरे, प्रिंस नरूला और फैजू को एलिमिनेशन के लिए एक कंटेस्टेंट का नाम चुनने के लिए बुलाया.

एलिमिनेशन के बाद क्या बोले वंशज सिंह?

पांचों ने आपसी-सहमती से यूट्यूब वंशज सिंह का नाम लिया. उनका कारण ये था कि वंशज शो में किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं बना पाए. उन्हें कोई उतना अच्छे से नहीं जान पाया. हालांकि कैप्टन्स के इस फैसले से कई लोग नाखुश दिखे. उन्हें लगा कि ये वंशज के साथ नाइंसाफी है. उन्हें शो में आए चंद पल हुए हैं, ऐसे में वो किसी के साथ एकदम से कनेक्शन नहीं बना पाएंगे.

लेकिन लायन ने कैप्टन्स के इस फैसले को स्वीकार किया और वंशज को शो छोड़ने का आदेश दिया. जाते-जाते यूट्यूबर ने भी एक इमोशनल स्पीच दी. उन्होंने कहा कि वो इस शो में कुछ करने आए थे. उन्हें भी अपनी एक पहचान बनानी थी. उनके मुताबिक, वो पूरा गेम फेयर तरीके से खेले.

अब वंशज सिंह के जाने के बाद, शो में सिर्फ 49 कंटेस्टेंट्स बचे हैं जिनके बीच बाकी की जंग होगी. शो में अभी 49 दिन बचे हैं, यानी हर दिन एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होता नजर आ सकता है. अब देखना है कि अगले एपिसोड में लायन क्या नया टास्क लेकर आता है.

