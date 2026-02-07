The 50: करण पटेल के हाथ पर दिखा 'अल्लाह' टैटू, देखकर भड़के यूजर्स, बोले- ये हराम है

टीवी एक्टर करण पटेल इन दिनों रियलिटी शो 'द 50' में नजर आ रहे हैं. 'ये हैं मोहब्बतें' फेम करण कई कारणों से सुर्खियों में हैं. न केवल वह शो में सबसे उम्रदराज प्रतियोगियों में से एक हैं, बल्कि उनके द 50 के घर से बाहर होने की खबरें भी आ रही हैं. अब दर्शकों ने उनके हाथ पर बना 'अल्लाह' टैटू देख लिया है, जिससे सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया.

और पढ़ें

करण के टैटू पर हुआ बवाल

करण पटेल का एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके हाथ पर 'अल्लाह' शब्द टैटू के रूप में साफ दिख रहा है. ये टैटू करण पटेल की कोहनी के पास बना है. इसमें अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है. एक्टर के शरीर पर 'ओम' और 'क्रॉस' का भी टैटू है. एक इन्फ्लुएंसर ने करण पटेल की आलोचना करते हुए कहा कि वे 'अल्लाह' का नाम लेकर 'गलत जगहों' पर जाते होंगे. एक अन्य यूजर ने कमेंट में लिखा, 'मैं भी यही सोच रहा था, कि ये क्लब भी जाता होगा, नाच-गाना और भी बुरी जगहें, इस टैटू की जरूरत नहीं थी.' एक और यूजर ने लिखा, 'टैटू हराम है और उसमें भगवान का नाम भी लिखा है, जो बहुत गलत है. हम टैटू नहीं बनवाते.'

Advertisement

एक्टर ने कही थी ये बात

करण पटेल ने अपने इन टैटूज के बारे में पहले बात कर चुके हैं. उन्होंने कहा था, 'टैटू जिंदगी भर आपके साथ रहता है. इसलिए मैंने ये प्रतीक चुने क्योंकि मेरा मानना है कि इंसानियत सभी धर्मों से ऊपर है.' उनकी पत्नी अंकिता भार्गव ने 2016 में इंडिया फोरम्स को दिए इंटरव्यू में बताया था कि करण ने अपना पहला टैटू गोवा में हनीमून के दौरान बनवाया था. उन्होंने कहा था, 'करण टैटू के मामले में बहुत इंपल्सिव हैं. लेकिन वे सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं. उनका मानना है कि भगवान एक है और प्यार सबसे ऊपर है. इसलिए उनके हाथों पर ये प्रतीक हैं.'

शो से बाहर हुए करण पटेल?

शो के बारे में बात करें तो खबर आई थी कि करण पटेल ने 'द 50' से खुद बाहर होने का फैसला किया था, जिसके लिए उन्हें करीब 1–2 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. लेकिन अब हालिया रिपोर्ट्स से पुष्टि हुई है कि करण मेडिकल कारणों से शो से बाहर हुए थे और जल्द ही वे घर में वापस लौटने वाले हैं. रियलिटी शो 'द 50' के नए एपिसोड जियो हॉटस्टार पर देखे जा सकते हैं.

---- समाप्त ----