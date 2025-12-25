scorecardresearch
 
कपिल शर्मा शो में महिला क्रिकेट टीम ने जमाया रंग, नहीं पहुंचीं स्मृति मंधाना, फैन्स को खली कमी

कपिल शर्मा, द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए सीजन के साथ लौट आए हैं. शो के अपकमिंग एपिसोड में कपिल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों के साथ मस्ती करते दिखेंगे. लेकिन इस एपिसोड में फैन्स स्मृति मंधाना को ना देखकर अपसेट हैं.

कपिल शर्मा शो पर नहीं स्मृति मंधाना (PHOTO: ITG)
कपिल शर्मा, द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीजन लेकर आ गए हैं. इस बार पहले एपिसोड में प्रियंका चोपड़ा मेहमान बनीं. अब मेकर्स ने अगले एपिसोड का प्रोमो रिलीज कर दिया है, जिसमें पिछले महीने हिस्टोरिकल वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का स्वागत हो रहा है.

कपिल के शो पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम
भारतीय महिला क्रिकेट टीम, द ग्रेट इंडियन कपिल शो के अपकमिंग एपिसोड की रौनक बढ़ाने वाली है. इस एपिसोड में कप्तान हरमनप्रीत कौर, रिचा घोष, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, रेनूका सिंह, हरलीन देओल, राधा यादव, प्रतिका रावल और हेड कोच अमोल मजूमदार कपिल के शो की मेहमान बनने वाली हैं. 

प्रोमो की हाइलाइट्स
प्रोमो में कपिल ने कप्तान हरमनप्रीत से पूछा कि ट्रॉफी उठाने से पहले उन्होंने भांगड़ा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि स्मृति मंधाना ने ही उकसाया था. जेमिमा ने हंसते हुए कहा, हैरी दीदी हमारी बात तो मानती नहीं, लेकिन स्मृति ने कहा था कि भांगड़ा नहीं किया, तो जिंदगी भर बात नहीं करूंगी. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

कपिल की कॉमेडी
कपिल ने प्रतिका की चोट के बारे में पूछा, तो वो गुस्से वाला फेस बनाकर बोलीं. कपिल ने मजाक में कहा, हां तो गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने तो यूं ही पूछा. बाद में कपिल ने रेनूका सिंह से उनके 'आइडियल बॉय' के बारे में मैचमेकिंग वाली बातें कीं.

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो मजेदार है, लेकिन एपिसोड में फैन्स ने सभी खिलाड़ियों के बीच स्मृति मंधाना को Miss किया. कौन बनेगा करोड़पति की तरह स्मृति मंधाना ने कपिल का शो भी स्किप कर दिया है. 

पलाश संग टूटी शादी 
स्मृति मंधाना 23 नवंबर को पलाश मुच्छल संग शादी के बंधन में बंधने वाली थीं, लेकिन शादी वाले दिन ही उनके पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद उनकी शादी को टाल दिया गया. फैन्स शादी की अगली तारीख का इंतजार कर रहे थे. इस बीच स्मृति और पलाश ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि वो शादी तोड़ रहे हैं. दोनों निजी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं. 

पलाश संग शादी टूटने के बाद स्मृति क्रिकेट के मैदान पर लौट आई हैं. उन्होंने ये भी कहा कि उनका पहला प्यार क्रिकेट है. 

---- समाप्त ----
