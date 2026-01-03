'धुरंधर' में गोरी मेम ने किया कमाल, 'भाबीजी' के विभूति को है गर्व, बोले- बड़ा ब्रेकथ्रू

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही. फिल्म में मजबूत और प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन के साथ-साथ इसमें टीवी के मशहूर एक्टर्स गौरव गेरा, सौम्या तंडन और राकेश बेदी ने काम किया है. अब आसिफ शेख ने इन सभी की तारीफ की है.

आसिफ ने की सौम्या की तारीफ

आसिफ शेख ने सौम्या तंडन के साथ टीवी शो 'भाभीजी घर पर हैं' में काम किया था. उन्होंने अब फिल्म में एक्ट्रेस के साथ-साथ गौरव गेरा और राकेश बेदी के काम की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि पहले टीवी एक्टर्स को भेदभाव और बाधाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन धुरंधर ने उन्हें चमकने के लिए मजबूत मंच दिया. आसिफ ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि टीवी एक्टर्स अपने काम में कहीं ज्यादा समर्पित और ईमानदार होते हैं.

सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में आसिफ शेख ने कहा, 'देखिए एक बहुत बड़ा ब्रेकथ्रू हुआ है. बस देखिए कि हिट फिल्म धुरंधर में कितने टीवी एक्टर्स हैं. राकेश बेदी, सौम्या तंडन, गौरव गेरा, ये सभी टीवी एक्टर्स हैं, अलग-अलग भूमिकाओं में. तो मुझे लगता है कि यह टीवी एक्टर्स के लिए अच्छा अवसर है. और सबने अपना काम सफलतापूर्वक किया है. हर किसी ने मेहनत की. पहले एक बैरियर था. लोग कहते थे, 'ओह, ये तो टीवी एक्टर हैं.' यहां तक कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी अब तक लोग कमेंट करते थे, 'ये टीवी एक्टर हैं.''

ज्यादा समर्पित होते हैं टीवी एक्टर्स

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि हम कहीं ज्यादा कुशल, समर्पित, गंभीर और ईमानदार हैं. क्योंकि हमें इसी तरह पाला-पोसा गया है. हमें काम पूरा करना पड़ता है. और हम सबमें यह नजरिया है कि हम अपने काम से समझौता नहीं करते. हम जानते हैं कि अगर समझौता किया तो स्क्रीन पर दिखेगा. यह एक अनकहा नियम है कि चाहे जो भी हो, अपना बेस्ट देना है. एक्टर के रूप में आपकी जितनी क्षमता है, उतना बेस्ट देना है.'

फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. उनके अलावा पिक्चर में सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन, सौम्या तंडन, गौरव गेरा, राकेश बेदी, मानव गोहिल, नवीन कौशिक और अन्य कलाकारों ने काम किया है. पिक्चर के हिट होने के बाद 'धुरंधर 2' की चर्चा हो रही है. फैंस इसके लिए उत्साहित हैं. फिल्म का पार्ट 2, 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा. ये बॉक्स ऑफिस पर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को टक्कर देगी.

