यूट्यूबर अदनान शेख की बदतमीजी पर भड़कीं सपना चौधरी, गुस्से में छोड़ा गेम, बोलीं- ऐसा मारूंगी...

द 50 में सपना चौधरी और यूट्यूबर अदनान शेख के बीच टास्क के दौरान तीखी बहस और लड़ाई हुई. सपना ने अदनान पर चीटिंग का आरोप लगाया, जबकि अदनान ने बदतमीजी से जवाब दिया. शो में ड्रामा देख फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है.

सपना चौधरी का रियलिटी शो में चढ़ा पारा (Photo: Instagram @itssapnachoudhary)
कलर्स के शो द 50 में हरियाणा की स्टार डांसर सपना चौधरी भी पार्टिसिपेट कर रही हैं. शो के प्रीमियर एपिसोड में सपना नजर नहीं आईं. लेकिन मंगलवार के शो में उनका पंगा होने वाला है. शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें टास्क के दौरान सपना और यूट्यूबर अदनान शेख के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई.

सपना-अदनान में हुई बहस
वीडियो में देख सकते हैं कैसे टास्क में जीतने के लिए हर टीम कड़ी मेहनत कर रही है. गेम में सुरक्षित होने के लिए सभी 40 सेफ कार्ड्स खोजने हैं. जिन्हें लायन ने छिपाया है. ये सेफ कार्ड्स एरीना एरिया में रखे सामान के अंदर छिपाए गए हैं. कार्ड्स को ढूंढ़ने के लिए इन चीजों को तोड़ना पडे़गा. जिन भी प्लेयर्स को ये कार्ड मिलेंगे वो गेम में सेफ हो पाएंगे. बाकी बचे खिलाड़ी अनसेफ जोन में चले जाएंगे. टास्क के बीच खूब गहमागहमी होती है. इस दौरान सपना का गुस्सा भड़क जाता है.

वो अदनान शेख पर चीटिंग करने का आरोप लगाती हैं. वो अदनान को कहती हैं- दम नहीं है क्या, बाहर जाकर कमाने का. पहले चीटिंग करता है, फिर यहां पर मर्दानगी दिखाता है. ये सुनकर अदनान का पारा हाई हो जाता है. वो कहते हैं- चिल्ला मत. औरत है तो औरत की तरह रह. चल निकल...अदनान को यूं बदतमीजी से बात करता देख सपना उन्हें धमकी देते हुए कहती हैं- ऐसा मारूंगी ना, बाहर मिलेगा तो. नहीं खेलना मुझे. ऐसी की तैसी... लड़ाई के दौरान सपना और अदनान को उनके दोस्त चुप कराने की कोशिश करते है.

अब दोनों की इस लड़ाई का क्या अंजाम होगा शो ऑनयएर होने के बाद ही मालूम पड़ेगा. हमेशा शांत रहने वाली सपना का ये अवतार देख फैंस को उनके बिग बॉस सीजन की याद आ गई है. सपना को बिग बॉस में एग्रेसिव अवतार में लोगों ने देखा था. बिग बॉस करने के सालों बाद अब वो किसी रियलिटी शो में आई हैं. फैंस उन्हें स्क्रीन पर देखना काफी एंजॉय कर रहे हैं. वहीं अदनान बिग बॉस ओटीटी में नजर आए थे. वहां वो खास नहीं कर पाए थे और गेम से जल्दी बाहर हो गए थे.

