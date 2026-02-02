scorecardresearch
 
'द 50' में फूट-फूटकर रोईं निक्की तंबोली, बॉयफ्रेंड अरबाज से नाराज, बोलीं- समझ क्यों नहीं रहे?

द 50 शो के प्रीमियर के बाद निक्की तंबोली का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ. अरबाज पटेल के साथ उनकी बहस और घरवालों से टकराव ने शो में ड्रामा बढ़ा दिया है. फैंस ने निक्की को सपोर्ट करते हुए उन्हें मजबूत बने रहने की सलाह दी है.

निक्की तंबोली का दिखा दिलकश अंदाज (Photo: Instagram @nikki_tamboli)
कलर्स के ब्रैंड न्यू शो 'द 50' का बीती रात आगाज हो गया है. टीवी के फेमस कपल निक्की तंबोली और अरबाज पटेल भी इसका हिस्सा हैं. बिग बॉस मराठी के बाद पहली बार वो किसी रियलिटी शो में साथ आए हैं. निक्की ने धाकड़ अंदाज की बदौलत शो में अपनी जगह बना ली है. प्रीमियर नाइट में 50 सितारों की भीड़ के बीच वो कैमरे पर स्ट्रॉन्गली अपना पॉइंट रखते हुए दिखीं. लेकिन ये क्या, दूसरे ही दिन निक्की का हौसला टूट गया है. वो बिलखकर रो रही हैं.

निक्की का इमोशनल ब्रेकडाउन
शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें वो बॉयफ्रेंड अरबाज के सामने बिलख-बिलखकर रो रही हैं. वो फूट-फूटकर रोते हुए अरबाज से लड़ रही हैं. निक्की ने साफ कह दिया कि वो किसी की छत्र-छाया में नहीं रहेंगी. वो अरबाज से लड़ते हुए कहती हैं- तुम मुझे समझ क्यों नहीं रहे हो? सब गेम खेल रहे हैं यहां पर, हम क्या ही कर रहे हैं? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग मुझे क्या बोलते हैं.

अरबाज ने निक्की को समझाते हुए कहा कि वो अपने हिसाब से खेलें, लेकिन स्मार्ट तरीके से गेम खेलें. उन्हें गेम में सर्वाइव करने का पाठ पढ़ाया. वो कहते हैं- कहीं पर झुकना होता है, कहीं नहीं झुकना होता है. जहां झुकना होता है, वहां झुकना पड़ेगा. ये सर्वाइवल का गेम है, यहां सर्वाइव करना पड़ेगा. देखना होगा निक्की गेम में इमोशंस को कब तक यूं हावी होने देती हैं. फैंस ने निक्की को सपोर्ट किया है. उन्हें स्ट्रॉन्ग लेडी बताते हुए मजबूती से गेम खेलने की यूजर्स ने सलाह दी है.

वीडियो में दिखाया गया है निक्की की शो की एक कंटेस्टेंट से जोरदार लड़ाई हुई है. दोनों के बीच जमकर बहस होती है. निक्की हमेशा की तरह फीयरलेस अवतार में दिख रही हैं. अरबाज संग उनकी केमिस्ट्री पसंद की जा रही है. फैंस को लगता है अरबाज का साथ उनके गेम को स्ट्रॉन्ग करेगा.

निक्की को बिग बॉस 14 से फेम मिला. शो में उन्हें होस्ट सलमान खान से खूब डांट पड़ी थी. निक्की ने शो में मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स से पंगे लिए थे, इसकी बदौलत शो को अच्छी खासी टीआरपी मिली थी. मराठी बिग बॉस में भी उन्होंने अच्छा किया था. लेकिन दोनों ही शो वो जीतने से चूंकी. देखना होगा द 50 को वो जीत पाएंगी या...
 

