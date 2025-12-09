टीवी छोड़ डिजिटल हुआ कपिल शर्मा का शो, फैन ने परेशान होकर की शिकायत, मिला ये जवाब

कपिल शर्मा देश के सबसे मशहूर कॉमेडियन हैं. उनके चुटकुलों और मजेदार बातचीत ने लाखों परिवारों का दिल जीता है. पहले उनका शो हर शनिवार-रविवार को टीवी पर आता था, जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर मजे से देखता था. लेकिन अब शो नेटफ्लिक्स पर एक्सक्लूसिव आता है और डिजिटल हो गया है. बहुत से दर्शक उस पुराने 'साथ बैठकर हंसने' वाले पल को मिस कर रहे हैं.

कपिल से फैन ने की शिकायत

इसी बात को लेकर एक फैन ने खुद कपिल को X पर टैग करते हुए शिकायत की. फैन ने ट्वीट किया, 'जब द कपिल शर्मा शो टीवी पर आता था तो हर घर में शनिवार-रविवार का प्लान फिक्स होता था. सब साथ बैठकर देखते थे. लेकिन OTT पर आने के बाद हम लोग अब साथ नहीं देख पाते.' इसका जवाब भी कपिल शर्मा ने दिया है. उन्होंने जवाब में लिखा, 'लेकिन अब तो अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हो ना.'

टीवी के किंग हुआ करते थे कपिल

इस जवाब से बहुत से यूजर्स सहमत नहीं हुए. उन्होंने कहा कि सुविधा भले मिल जाए, लेकिन परिवार के साथ बैठकर हंसने की वो खुशी और वैल्यू नहीं मिलती. कपिल का शो पहले 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' के नाम से कलर्स चैनल पर जून 2013 से जनवरी 2016 तक चला. फिर क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से शो छोड़कर कपिल ने सोनी पर 'द कपिल शर्मा शो' शुरू किया था, जो अप्रैल 2016 से जुलाई 2023 तक चला. 2024 से कपिल शर्मा अपना शो लेकर पूरी तरह स्ट्रीमिंग पर आ गए. इसका नाम 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' रखा गया, जो नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है और दुनियाभर में उपलब्ध है.

सिल्वर स्क्रीन पर कर रहे वापसी

हाल ही में कपिल शर्मा ने ऐलान किया है कि वह अपने नेटफ्लिक्स शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का सीजन 4 लेकर आ रहे हैं. इसमें उनके साथ सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा होंगे. इसके अलावा कपिल बड़े पर्दे पर भी वापसी कर रहे हैं. उनकी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' को लेकर फैंस उत्साहित हैं. अब्बास-मस्तान के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में उनके साथ मनजोत सिंह, हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और आयेशा खान नजर आएंगी. ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

