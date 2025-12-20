scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अपने काम पर ध्यान दो', NGO स्कैम आरोप पर एल्विश यादव ने तोड़ी चुप्पी, इस कॉमेडियन की लगाई क्लास

एल्विश यादव ने शुक्रवार को एक बच्चे के इलाज के लिए फैंस से कुछ पैसों की मदद मांगी थी. जिसपर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ NGO इंफ्लुएंसर्स को पैसे खिलाकर ऐसा काम कराते हैं. अब, अपने ऊपर लगे आरोपों पर एल्विश ने चुप्पी तोड़ी है.

Advertisement
X
NGO स्कैम आरोपों पर बोले एल्विश यादव (Photo: Instagram @elvishyadav)
NGO स्कैम आरोपों पर बोले एल्विश यादव (Photo: Instagram @elvishyadav)

टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम बन चुके इंफ्लुएंसर एल्विश यादव पर इन दिनों एक बड़ा आरोप लगा. उन्होंने एक बच्चे की मदद के लिए अपने फैंस से कुछ पैसों की मदद की डिमांड की थी, जिसे NGO स्कैम का नाम दिया गया. ये आरोप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने लगाया था, जिसपर अब एल्विश का रिएक्शन सामने आया है. 

NGO स्कैम आरोपों को लेकर किसपर भड़के एल्विश यादव?

दरअसल ये घटना गुरुवार 18 दिसंबर के दिन की है. एल्विश ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो बताते हैं कि एक बच्चे को अपने इलाज के लिए महंगे इंजेक्शन की जरूरत है, जो यूएस से आना है. उस बच्चे के परिवार को 9 करोड़ रुपये चाहिए ताकि वो इंजेक्शन इंडिया लाया जा सके. ऐसे में इंफ्लुएंसर ने अपने फैंस से मदद की अपील की थी. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elvish Raosahab (@elvish_yadav)

सम्बंधित ख़बरें

Elvish Yadav bigg boss 19
'मैं इस बार बिग बॉस 19 नहीं देख रहा...', बोले एल्विश यादव, मेकर्स पर कसा तंज?
Elvish Yadav
YouTuber Elvish Yadav ने खुद को बताया Husband मटेरियल!
Elvish and Abhishek
You Tuber Elvish Yadav ने लिए Abhishek के मजे!
Elvish yadav
YouTuber Elvish Yadav Acting डेब्यू के लिए तैयार!
मनीषा रानी (Photo: Yogen Shah)
एल्विश ने किया मनीषा रानी को इग्नोर, बगल में खड़ी थीं, फिर भी नहीं मिले, दोस्ती खत्म

इसके अगले दिन यानी कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे कुछ NGO इंफ्लुएंसर्स को पैसा देकर ऐसी वीडियोज बनवाते हैं, ताकि इमोशन्स के दम पर वो कुछ डोनेशन इकट्ठा कर सकें. हालांकि, उन्होंने इस बीच एल्विश का नाम नहीं लिया था. लेकिन फैंस और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उनका निशाना सीधा एल्विश पर ही था. 

Advertisement

अब शनिवार के दिन एल्विश ने X पर अपना वीडियो जारी करते हुए इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि वो वैसे पिछले कुछ वक्त से कॉन्ट्रोवर्सीज से दूर हैं. लेकिन वो ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत है. हालांकि वो इसमें किसी को जवाब नहीं दे रहे. एल्विश आगे बोले, 'मैं हर जगह देख रहा हूं एल्विश ने तो स्कैम कर दिया. पैसे ले लिए. सबसे पहली बात, मैं किसी की हेल्प के लिए पैसे नहीं लेता. अगर वो मुझे पैसे दे रहे हैं, तो उनको मदद की क्या जरूरत है.'

एल्विश ने बताया कि उनका खास दोस्त उस परिवार को लेकर उनके पास मदद मांगने आया था, ऐसे में वो उनसे पैसे क्यों लेते. फिर, वो कहते हैं कि जो परिवार उनके बच्चे की मदद लेकर आया था, वो सचमुच पैसों की जरूरत चाहते थे. एल्विश ने बच्चे की रिपोर्ट्स भी देखी थीं, जिससे उनका भरोसा पक्का हुआ. एल्विश ने कहा कि वो स्कैम क्यों करेंगे, जब भगवान ने उन्हें इतने शो दिए हुए हैं.

अपनी सफाई में क्या बोले मुनव्वर फारूकी?

अंत में एल्विश ने अपने अंदाज में कहा, 'यार, हद है भाई. लोगों को बहाना चाहिए कि कैसे नीचा दिखाया जाए. अपने काम धंदे पर ध्यान दो.' एल्विश के वीडियो के बीच मुनव्वर ने भी इंस्टा स्टोरी में इस विवाद पर अपनी सफाई दी. उन्होंने कहा कि उनका मुद्दा सिर्फ ये था कि अगर कोई चैरिटी कराने के लिए पैसे दे रहा है, तो वो काम कितना सच्चा होगा और कितना झूठ, इसकी जानकारी लेनी चाहिए.

Advertisement

उन्होंने सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए वो बात कही थी. ताकि कोई भी चैरिटी के नाम पर गलत पैसे ना ऐंठ ले. उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ऐसे में हम जरूरत समझकर पैसे भी दे देते हैं. इसलिए सभी को ध्यान रखकर और समझकर पैसे देने चाहिए. किसी को भी दुर्लभ बीमारी समझकर पैसे नहीं देने चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement