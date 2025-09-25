बिग बॉस में अब शुरू होगा असली खेल, अभिषेक के बाद ये कंटेस्टेंट बना नया कैप्टन

टीवी का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. शो को ऑडियंस का जमकर प्यार मिल रहा है. खाने से लेकर ड्यूटी तक में हर दिन कोई न कोई लड़ाई-झगड़े करता है. वहीं राशन के साथ कैप्टेंसी भी घर में शुरू हुआ, जिसकी पहली दावेदार फरहाना भट्ट मिली और दूसरे दावेदर गौरव खन्ना बने. इसी के साथ दोनों में से कौन घर का नया कप्तान बना इसका रिजल्ट सामने आ चुका है.

कैप्टेंसी टास्क में क्या हुआ?

फरहाना और गौरव के बीच कैप्टेंसी टास्क में बिग बॉस ने तान्या, मृदुल और अमाल की एक ऑडियो क्लिक चलाई. जिसमें वे एक दूसरे की बुराई कर रहे थे. तान्या मित्तल के बारे में मृदुल की चुगली दिखाई गई. वहीं बसीर, जीशान और अमाल एक क्लिप में आवेज की बुराई कर रहे थे. बसीर ने आवेज की पर्सनल लाइफ के बारे में बात की. जिसमें उन्होंने कहा, 'मुझे पता है बाहर कितनी लड़कियों को लेकर घूमता है.'

कौन बना घर का नया कैप्टन?

इस बार घर की सत्ता एक बार कुनिका सदानंद के बाद फिर महिला के हाथ आई हैं. यानी गौरव खन्ना को हराकर घरवालों ने फरहाना भट्ट को नया कैप्टन चुना हैं. बिग बॉस के एसेंबली रूम में बुलाकर कैप्टेंसी के लिए वोटिंग हुई. जिसमें अभिषेक बजाज, प्रणित मोरे, अशनूर कौर, आवेज दरबार, मृदुल तिवारी और कुनिना ने गौरव खन्ना को वोट दिया. वहीं फरहाना भट्ट के लिए बसीर अली, जीशान कादरी, तान्या मित्तल, नीलम गिरी, अमाल मलिक, नेहल और शहबाज बादेशा ने वोट किया. वहीं बहुमत से मिले वोट के चलते घर की नई कप्तान फरहाना भट्ट बन गईं.

आवेज दरबार फूटकर रोए

बसीर की बातें सुन आवेज दरबार काफी रोने लगते हैं. इसके बाद दोबारा एंट्री पर नेहल उन्हें गले लगाकर सपोर्ट करती हैं. आवेज ने कहा, 'मेरी पर्सनल लाइफ पर क्या ही बोल रहा है, मैंने 10 साल तक नगमा को हां नहीं बोला था, नगमा हमारी शादी की प्लानिंग कर रही है और आप ऐसा कह रहे हो.'

नेहल की तान्या से हुई लड़ाई

वहीं सीक्रेट रूम से नेहल चुडासमा की दोबारा बिग बॉस में एंट्री हो गई हैं. जिसके बाद नेहल आते से ही तान्या मित्तल से लड़ाई करती हैं. नेहल ने कहा, 'तान्या सिर्फ विक्टिम कार्ड नहीं बल्कि 100 बार विक्टिम कार्ड खेलती हैं.' नेहल ने सभी से कहा, 'तान्या घर में सबसे चालाक और बहुत ज्यादा हिसाब-किताब रखती हैं.'

वहीं अभिषेक बजाज के कैप्टेंसी का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही अब देखना दिलचस्प होगा कि फरहाना भट्ट घर की कप्तान बन क्या कुछ नया करती हैं. वहीं इस हफ्ते नॉमिनेशन में गौरव खन्ना, अशनूर कौर, नीलम गिरी, आवेज, मृदुल तिवारी और प्रणित मोरे नॉमिनेटेड है. वहीं नेहल की वापसी से घर में क्या कुछ होता है, ये आने वाले एपिसोड में देखने को मिल सकता है.



